Geld nur bei Erfolg

Die pharmazeutische Forschung hat in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht, insbesondere im Kampf gegen den Krebs. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute: Die dafür entwickelten Medikamente sind teuer, und ihr Nutzen ist in vielen Fällen unklar. Nur ein kleiner Teil dieser Therapien verlängert gemäss einer neuen Studie das Leben um mehr als drei Monate, und die Mehrheit ist gar mehr oder weniger nutzlos (lesen Sie hier mehr über die Analysen zum tatsächlichen Nutzen von Krebsmittel). In vielen Fällen fehlen Daten, um den Nutzen beurteilen zu können.