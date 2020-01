Flybair verfehlt 2,5-Millionen-Ziel und startet trotzdem

Am Samstag, 2. Mai, wird der Passagierjet mit dem Flybair-Logo erstmals abheben: von Bern in Richtung Palma de Mallorca. Auch sieben weitere Destinationen in Spanien, Italien und Griechenland wird die neue Fluggesellschaft anfliegen – dank dem im November lancierten öffentlichen Spendenaufruf.