«Flugsteuern sind völliger Nonsens»

Die Luftfahrt soll nur für 3 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sein. Wieso führen Sie dennoch Kompensationen ein?

Weil unsere Kunden das wollen. Und wir sind unseren Kunden sehr nah. Es gibt ja bereits Modelle, wo Passagiere freiwillig zahlen können, aber diese haben noch keinen durchschlagenden Erfolg. Das Feedback, das wir jetzt erhalten, ist enorm. Geschäftsleute, Unternehmen, auch NGOs – viele sagen nun: Das haben wir nicht erwartet, das ist cool.

Wie viel kosten Easyjet die Zahlungen?

Ungefähr 32 Millionen Franken pro Jahr. Das Risiko trägt alleine Easyjet .

Das klingt verschmerzbar für gute Werbung.

Aber so einfach ist die Rechnung nicht. Wir investieren schon seit Jahren viel Geld in effizientere Flugzeuge und wurden dafür, auch von den Medien, lange belächelt. Das ist auch der einzige Weg. Weil sonst überall Gebühren wie Flugsteuern kommen. Das ist ein Worst-Case-Szenario. Wir müssen uns als Industrie selber in den Griff kriegen, da wir erwiesenermassen einen Einfluss auf den Klimawandel haben.

Aber was jetzt geschieht, ist doch ein Hype?

Das glaube ich nicht. Schon vor Jahren haben wir gemerkt, dass dies ein Thema beim Kunden ist – deshalb investieren wir ja auch in hybride und elektrische Flugzeuge.



«Wir haben unser Netzwerk in Basel über Jahre aufgebaut, der Marktanteil beträgt aktuell über 60 Prozent»: Thomas Haagensen spricht 2017 bei einem Medienfrühstück in Basel. Foto: Keystone

Sie nehmen den Kunden das schlechte Gewissen. Geflogen wird ja immer mehr. Und das oft viel zu billig.

Warum denn? Erstens kostet ein Flug bei uns durchschnittlich 60 Franken und zweitens sind wir profitabel, weil wir die Kosten dank Effizienz und neuer Flugzeuge unter Kontrolle haben. Das erfordert riesige Investitionen, die darüber hinaus noch für weniger CO2-Emissionen sorgen. Wir bekommen übrigens auch null Subventionen – im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln. Wir müssen uns also stets weiterentwickeln, um Geld zu verdienen. Aber unsere Margen sind klein. Die Besitzer der Flughäfen verdienen viel mehr. Und wir haben das Fliegen in Europa demokratisiert. Das ist für mich auch irreversibel. Ich bin überzeugt, dass Fliegen nie mehr nur für die «Happy Few» bezahlbar sein sollte, sondern für eine überwiegende Mehrheit.

Ist das gut?

Reisen, das dürfen wir nicht vergessen, ist ja sehr positiv. Sie besuchen Ihre Familie oder Freunde, oder machen Geschäfte. Das ermöglichen wir – und wehren uns gegen die Lust auf Verbote. Denn schauen Sie: Ich war vor Ort, als Air Berlin pleite ging. Da fragten die Leute, wie sie jetzt reisen sollen. Wir sind ja keine super profitable Industrie. Mehr Gebühren sind demnach völlig kontraproduktiv und leisten überhaupt keinen Beitrag zum Klimaschutz. Es ist ein Unsinn, dass wir, die neue und ausgelastete Flugzeuge haben, mehr bezahlen, als jene, die alte und halbleere Flieger haben. Und wo würden allfällige Gebühren denn investiert? Nicht in Forschung, nicht in Entwicklung! Darum ist das völliger Nonsens.

«Unser Ziel ist es, 2035 einen hybriden Flugzeugtyp mit 180 bis 200 Sitzen einzusetzen, bis 2050 dann dasselbe voll elektrisch.»

Easyjet investiert Milliarden in neue Flugzeugtypen, die mittelfristig hybrid und langfristig voll elektrisch funktionieren sollen. Ist das überhaupt realistisch?

Wir bauen unsere Flugzeuge ja nicht selbst, sondern investieren in die Industrie. Unser Partner Wright Electric hat bereits jetzt ein zweisitziges hybrides Flugzeug entwickelt, in den kommenden Monaten wird es ein neunsitziges sein. Unser Ziel ist es, 2035 einen hybriden Flugzeugtyp mit 180 bis 200 Sitzen einzusetzen, bis 2050 dann dasselbe voll elektrisch.