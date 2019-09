Ein Prachtbau für die Zukunft

Für 60 Millionen Franken hat sich Scott in Givisiez, wenige Kilometer von Freiburg entfernt, einen Hauptsitz gebaut – einen Prachtbau mit einer Fassade aus 800 schimmernden Metallpaneelen, die sich je nach Sonnenstand, Wind und Wetter automatisch öffnen und schliessen und so das Raumklima im Innern mitregulieren, mit einem fünf Stockwerke hohen Innenraum, der mehr nach Museum als nach Firmensitz aussieht, und mit Platz für bis zu 600 Angestellte.

320 Mitarbeitende arbeiten aktuell im gestern eingeweihten Hauptsitz von Scott. Ihre Aufgabenbereiche umfassen alles, was man an Konzernhauptsitzen halt so macht: Informatik, Rechtsdienst, Marketing und Verkauf, Personal. Aber auch geforscht und entwickelt wird in Givisiez – an neuen Velohelmen, neuen Velorahmen, neuen Ski und neuen Laufschuhen. Derzeit liege der Fokus auf Projekten für die Saison 2022 oder 2023. Was heute nicht als Prototyp vorhanden sei, habe es schwierig, 2021 in die Läden zu kommen, sagt Marketingchef Reto Aeschbacher.

Noch hat es Platz im Gebäude für zusätzliche Arbeitsplätze. «Mit 500 Angestellten wäre es noch komfortabel», sagt Zaugg, «bei 600 müssten wir zusammenrücken.» Damit legt der ambitionierte Chef gleich vor, wohin die Reise gehen könnte. Den Umsatz will er in den nächsten zehn Jahren verdoppeln.

Der gelernte Bauzeichner hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er ein Mann des Wachstums ist – auch wenn er betont, zu wachsen sei nie per se das Ziel. In den 80er-Jahren, als er bei Scott angefangen hat, arbeiteten in Givisiez 12 Personen für das damals noch amerikanische Unternehmen. Als der Berner im Rahmen eines Management-Buy-outs das Unternehmen 1998 übernahm und den Sitz in die Schweiz verlegte, beschäftigte es hier 75 Angestellte. Und in den vergangenen sechs Jahren hat Scott die Zahl der Beschäftigten in Givisiez nahezu verdoppelt. Vor dem Umzug ins neue Gebäude waren die Angestellten auf fünf Liegenschaften verteilt.

Gewachsen ist Scott nicht nur organisch, sondern auch dank Übernahmen. Davon zeugen die verschiedenen Showrooms, die in Givisiez einen grossen Teil der ersten Etage beanspruchen. Outdoormarken wie Dolomite und Lizard haben hier ebenso ihre Präsentierfläche wie der Schweizer Rucksackhersteller Bach, der erst vor wenigen Monaten zum Scott-Portfolio dazukam.

Bekannt ist Scott aber vor allem für Velos. 80 Prozent des Jahresumsatzes von rund 700 Millionen Franken macht der Konzern in dem Bereich. Besonders stolz ist man auf Aushängeschild Nino Schurter, der am Wochenende zum achten Mal Mountainbike-Weltmeister wurde. Ein Nachbau seines Velos steht im hauseigenen, kleinen Scott-Museum.

Dort lässt sich auch die bewegte Geschichte der Marke verfolgen. Angefangen hat alles in den 50er-Jahren im US-Ferienort Sun Valley und mit der Erfindung des Alu-Skistocks. Später kamen zum Wintersport die Segmente Motorsport, Velo und seit neustem der Laufsport dazu. Egal, in welcher Sportart, Scott verfolgt immer das sogenannte Head-to-Toe-Prinzip. Mit anderen Worten: Scott verkauft beispielsweise nicht nur das Velo, sondern auch die Veloschuhe, den Helm, die Brille, die Velohose und alles, was man zum Fahrradfahren sonst noch so brauchen könnte.

Warum Transa Scott nützt

Ob dereinst weitere Sportarten ins Sortiment genommen werden, lässt Zaugg offen. Scott müsse sich einerseits stetig weiterentwickeln, gleichzeitig wolle er die Marke nicht überladen. Denkbar sei etwa, dass Scott in Zukunft vermehrt Kleidung anbiete, die sowohl für Biker als auch für andere Outdoorsportler geeignet sei. «Scott wird aber nie versuchen, Mammut oder Patagonia zu sein», sagt Zaugg, der 2015 eine knappe Mehrheit der Scott-Aktien an die südkoreanische Sportartikelgruppe Young­one verkauft hat.

Mit einem Teil des Verkaufserlöses erwarb Zaugg eine Mehrheit am Outdoorhändler Transa. Seine Detailhandelsfirma – bestehend neben Transa aus weiteren Sportgeschäften wie Vaucher und vier Trophy-Veloläden – sei komplett unabhängig von Scott, betont Zaugg. Es gebe höchstens ab und zu einen informellen Austausch. Es helfe Scott aber, wenn das Management verstehe, wie ein Händler funktioniere. So könne Scott auch schon mal einem Händler beratend zur Seite stehen.