Ein Börsensturz wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Seit dem März 2009 ging es mit der Börse weltweit fast nur nach oben. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat diesem Trend nun ein Ende bereitet. Seit Montag befinden sich die Börsen weltweit im Ausverkaufsmodus. Nie mehr seit der Finanzkrise sind die Aktienkurse innerhalb einer Woche so stark gefallen wie in der auslaufenden. Allein die Aktien an der Schweizer Börse haben gemessen am Leitindex SMI innert Wochenfrist beinahe 12 Prozent ihres Werts verloren. Allein am heutigen Tag wieder 3,67 Prozent.