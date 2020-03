«Die Leute füllen ihre Hausapotheke auf»

Vom Kräutertee bis zum Krebsmedikament: Über 100000 Produkte hat das riesige Galenica-Distributionszentrum in Niederbipp im Oberaargau auf Lager – und beliefert damit die halbe Schweiz. Seit dem Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz ist die Nachfrage «massiv gestiegen», wie es beim Apotheken- und Pharmahandelskonzern mit Sitz in Bern heisst.