Deutsche Automanager haben Angst vor Umweltschützern

Luise Neumann-Cosel schweigt, für den Moment zumindest. Aber es fällt ihr schwer, zusehends. Sie arbeitet als Kampagnenleiterin für eine Organisation namens «Campact», ist einer der Menschen, die von der Autoindustrie viel mehr Einsatz fordern beim Klimaschutz. «Kann man Ihnen überhaupt glauben bei den Grenzwerten?», wird sie an diesem Abend noch in die Debatte werfen. Da schwingt der Dieselskandal mit, ein grosses Misstrauen. Es wird auch nach diesem ungewöhnlichen Streitgespräch nicht ausgeräumt sein.

Dieselskandal, härtere Abgasregeln, Greta

Und die Unsicherheit bei den Automanagern auch nicht. Die deutsche Autobranche, das war lange eine Sache der Breitbeinigen mit übergrossem Selbstbewusstsein. Grösser, schneller, stärker, so lief das über Jahrzehnte. Auf ihrer eigenen Leistungsschau, der IAA in Frankfurt, war das immer wieder abzulesen. Vor 25 Jahren hiess das Motto, ganz schlicht: «Auto. Echt gut.» Wenn damals ein paar Umweltschützer mit Pappschildern vor den Toren standen, lachten die Wirtschaftsmächtigen drinnen höchstens. Dann kam der Dieselskandal, dann kam die Europäische Union mit ihren härteren Abgasregeln, dann kamen Greta Thunberg und Fridays for Future.

Und jetzt ist die ohnedies angeschlagene einstige Vorzeigeindustrie unter Druck wie nie. Die IAA in diesem Jahr wird begleitet von Protesten, wie sie im Autoland unbekannt waren bislang. Für den Samstag in einer Woche ist eine Grossdemo angekündigt, das Motto: Aussteigen. Eine Initiative namens «Sand im Getriebe» will am Tag darauf verhindern, dass überhaupt Besucher auf die Messe kommen und den Lamborghinis über die Kotflügel streicheln: Sitzblockaden wird es wohl geben.

Es ist unklar, wie viel davon Panikmache ist

In der Branche haben sie jedenfalls ordentlich die Hosen voll. Wer sich in diesen Tagen mit Automanagern unterhält über die wichtigsten Trends, hört nichts von Fahrerassistenzsystemen oder feschen Designs, sondern: Die Proteste sind das Relevanteste. Von Angst ist da sogar manchmal die Rede. Der eine regt sich auf, dass da Menschen mit Sturmhauben vom G-20-Gipfel in Hamburg über den Hambacher Forst zur IAA ziehen würden. Ein anderer berichtet von den umfangreichen Vorbereitungen im Polizeipräsidium Frankfurt und von Schutzmassnahmen.

Es ist unklar, wie viel davon Panikmache ist, aber es wird unangenehm auf der IAA in diesem Jahr. Es wäre ein Risiko, darauf nicht zu reagieren: Die Umfragen im Land zeigen zwar, dass den Menschen ihr Auto wichtig ist, aber auch, dass sie sich mehr Umweltbewusstsein von Politik und Wirtschaft wünschen - und die Autoindustrie schon mal mehr Vertrauen genoss.