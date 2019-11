Der Internationale Währungsfonds fördert Korruption

Reich, weil die sprudelnden Öleinnahmen dem Land zeitweise ein Bruttosozialprodukt von jährlich 20’000 Dollar pro Kopf bescherten. Bitterarm ist es, weil viele der etwas mehr als eine Million Einwohner in Wahrheit nicht einmal ein paar Dollars am Tag haben zum Leben. Das hat vor allem mit der Familie Obiang zu tun, die das Land ausplündert. Seit 40 Jahren regiert der Vater das Land in Grund und Boden.

Gegen den Diktatorensohn laufen in der Schweiz Ermittlungen

Der Junior, genannt «der kleine Prinz», hat sich mit den Jahren eine beträchtliche Autosammlung zugelegt, mit Schwerpunkt auf Rolls-Royce, Lamborghini und Bugatti; vom Veyron 16.4 gibt es gerade mal 30 Exemplare. Ein paar Monate nach dem Kauf mag der kleine Prinz den Fehler bemerkt haben, nur ein seltenes Exemplar gekauft zu haben und nicht zwei oder drei. Ein Fehler, der sich glücklicherweise bald beheben liess.

Mittlerweile sind die Autokäufe aber etwas schwieriger geworden. Kenner seines Lebenswandels bemerkten, dass auf seinem Instagram-Profil schon länger kein neuer Protzwagen mehr zu sehen war, dass zumindest nicht mehr so viele Neuzulassungen zu vermelden sind.

Äquatorialguinea geht es wirtschaftlich schlecht, der Ölpreis sinkt und damit die Einnahmen des Staates. Ausserdem machen dem kleinen Prinz auf der ganzen Welt Korruptionsermittlungen zu schaffen. In Frankreich wurde sein Stadthaus im Wert von 100 Millionen Dollar gepfändet; auch in Brasilien, der Schweiz und den USA wurde gegen ihn ermittelt, seine Villa in Malibu ist futsch, in Genf wurden 25 Autos versteigert. (Wir berichteten.)

Eine Erkundungsmission des IWF fand nichts, was gegen eine Finanzhilfe spricht

In dieser für den Herrscherclan schwierigen Situation will der Internationale Währungsfonds (IWF) den Obiangs zu Hilfe eilen, mit einem Kredit über mehrere Hundert Millionen Euro. Eine Erkundungsmission des IWF in Äquatorialguinea fand offenbar nichts, was gegen eine Finanzhilfe spricht. Der kleine Staat wünscht sich 700 Millionen Dollar, um, so der IWF, «die Erholung der ökonomischen Aktivitäten zu unterstützen und dauerhaftes und inklusives Wachstum zu fördern».