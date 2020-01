Er will die Berner Kantonalbank auffrischen

Die Veränderung im Büro des Bankdirektors ist augenfällig. Als noch Hanspeter Rüfenacht die Geschicke der Berner Kantonalbank (BEKB) leitete, dominierten klassische Büromöbel den Raum. Für das Gespräch mit ihm nahm man auf Freischwingern aus schwarzem Leder Platz. An den Wänden hingen Landschaftsbilder. Nun ziert ein buntes, gespraytes Gemälde die Wand, das man so eher in Brooklyn als im Büro des BEKB-Chefs erwarten würde. Und die klassischen schwarzen Lederstühle sind wohnlichen Vitra-Stühlen in Hellgrau und Weinrot gewichen.