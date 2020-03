«Wir erhalten aktuell sehr viele Anrufe von KMU»

Herr Oertle, was empfehlen Sie einer Unternehmerin, einem Unternehmer in der aktuellen Situation?

Sie sollten nun so rasch wie möglich von den Unterstützungsmassnahmen des Bundes Gebrauch machen und Kurzarbeit beantragen. Zudem sollten sie mit ihrer Bank Kontakt aufnehmen und klären, welche Hilfe sie bieten kann. Wir von der Berner Kantonalbank haben beispielsweise ein einfaches, standardisiertes Verfahren aufgegleist, um unseren langjährigen Kunden rasch zu helfen.