Das arabische Märchen in der Schweiz ist vorbei

Im Sommer, wenn es in ihrer Heimat brütend heiss ist, flüchten die Menschen aus der Golfregion gerne an kühlere Plätze in Europa. Zu den bevorzugten Reisezielen gehört seit je auch die Schweiz. In den vergangenen Jahren sind die Übernachtungszahlen der arabischen Gäste rasant nach oben geklettert. Mit nahezu einer Million Hotelübernachtungen kommen die Araber in der Statistik inzwischen fast an die Italiener heran.