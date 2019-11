Die Schweizer wollen faires Gold

Der Preisaufschlag für faires Gold werde von den Kunden akzeptiert. Bei den kleinen Barren fällt er ohnehin kaum ins Gewicht. Das Fair-Trade-Label kostet eine Prämie von 2000 Dollar pro Kilo. Ein Kilo Gold kostet derzeit gegen 48'000 Franken. Den Fair-Trade-Aufschlag bekommt der Kunde rückerstattet, wenn er den Goldbarren der ZKB zurückverkauft. Die ZKB verkauft Fair-Trade-Goldbarren von 1 bis 10 Gramm. Weil die Goldmenge beschränkt sei, könne die Bank keine grösseren Barren anbieten, so Repak.

Der Markt ist da, doch ist es für Max Havelaar schwierig, diese Nachfrage zu befriedigen. Der Aufbau der zertifizierten Goldförderung in Peru ist für das ­Label nicht einfach. Die Zusammenarbeit mit den Fair-Trade-Minen sei eine Berg-und-Tal-Fahrt. «Wir brauchen Regelmässigkeit und ein Vertrauensverhältnis», so Staub. Die Mineure seien gewohnt, Entscheidungen von Tag zu Tag zu treffen. «Als wir die Marktnachfrage aufgebaut hatten, haben die Minen aufgrund der während Jahren kleinen Absatzmenge das Interesse verloren und sind ausgestiegen», erinnert sich Staub. Mit der Zertifizierung von 13 neuen Minen sei das Angebot wieder stabilisiert worden.

Risiko von Kinderarbeit

Max Havelaar setzt für die Förderung auf Peru. Fairmined, ein anderes internationales Gold-Label, ist in Peru, Kolumbien und in der Mongolei aktiv. In der Schweiz ist es weniger bekannt. Laut Mark Pieth macht dieser Weg Sinn. Der Rechtswissenschaftler an der Universität Basel hat ein Buch über den internationalen Goldhandel und die Rolle der Schweiz darin veröffentlicht. «In Ländern wie Peru oder Bolivien lässt sich fair Gold fördern», so Pieth. Mit Abstrichen gelte das auch für Kolumbien, obwohl die Förderung dort stärker von Kriminalität betroffen sei. In Afrika gibt es ebenfalls Projekte für faires Gold, etwa in Burkina Faso. Dort sei das Risiko für Kinderarbeit aber grösser. «Kinder werden in Löcher abgeseilt und graben dann dort nach Gold», sagt Pieth.

Er begrüsst die Rolle der Labels, die faires Gold garantieren. «Damit man sichergehen kann, dass das Gold im eigenen Hochzeitsring nicht von Kindern geschürft wurde, braucht es Institutionen, die das überprüfen», so Pieth. Sie kontrollieren den Ursprung des Goldes und die Lieferkette bis zum Goldschmied. Pieth sind auch Juweliere bekannt, die selber zu Minen reisen und das Gold vor Ort kaufen. Dafür ist ein grosser Aufwand notwendig. «Das geht nur, wenn man die Minen sehr genau kennt», so Pieth. Dieser Aufwand ist für viele Goldschmiede kaum zu bewerkstelligen. Goldschmied Eggimann empfindet die Fair-Gold-Labels als Hilfe. «Ich wäre überfordert, wenn ich mich selbst um die Beschaffung des Goldes aus fairen Quellen kümmern müsste», so Eggimann.

Pieth sieht bei den Gold-­Labels Verbesserungsbedarf: «Sie sorgen nicht optimal dafür, dass es für die Minen attraktiv ist, faires Gold zu fördern». Viele kleine Minen operierten unter katastrophalen Bedingungen. In seinem Buch beschreibt Pieth Kinderarbeit, Alkoholismus und den Einsatz giftiger Substanzen wie Quecksilber und Zyanid. Die nicht industriellen Minen sind in einigen Regionen weit verbreitet. «Die informellen Minen sind brutal und gehen nicht umweltschonend vor», sagt der Strafrechtler und Antikorruptionsexperte. Damit in den Minen die Zustände verbessert können, brauchen sie eine bessere Finanzierung. «Die Zusammenarbeit mit den Minen muss langfristig sein und sich für die Mineure lohnen», so Pieth.