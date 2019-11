Black Friday gewinnt an Schwung, hat aber noch Aufholpotenzial

Im Schnitt belaufen sich die Rabatte am «Black Friday» bei hochpreisigen Produkten auf 15 bis 20 Prozent, im niedrigen Preissegment belaufen sie sich gar auf 30 bis 50 Prozent. Zwar sei es vor Weihnachten nicht einfach, die Gewinnspannen zu senken, meint Amoudruz. Der Umsatz könne aber das sechs- bis zwölffache eines normalen Verkaufstags betragen und bis 15 Prozent des Jahresumsatzes ausmachen.

Welscher «Fair Friday»

Im Vergleich der Landesteile zeigt sich die Westschweiz bisher weniger empfänglich für das Shoppingevent als die Deutschschweiz. Hier dürfte auch Einfluss von Deutschland eine Rolle spielen – im nördlichen Nachbarland existiere der Black Friday bereits sehr viel länger und sei besser etabliert, meint Amoudruz.

Die Kritik an dem Event ist gerade in der Romandie laut zu hören. So hat die Buchhandelskette Payot für diesen Tag aus Protest gegen den «Anreiz zum Überkonsum» einen «Fair Friday» ausgerufen. Dabei werden am 29. und 30. November die Beträge auf den Kassenzetteln nach oben aufgerundet und das so gesammelte Geld der Caritas gespendet.

«Der Fair Friday soll den Verbrauchern der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, bewusst machen, dass mehr als eine halbe Million Menschen in Armut leben», sagte Payot-Chef Pascal Vandenberghe im Gespräch mit AWP.

In der Deutschschweiz hat die Aktion noch keine Nachahmer gefunden, was sich laut dem Payot-CEO aber ändern könnte. Man habe bereits «ernsthafte Kontakte», entsprechend könne man sich vorstellen, dass der «Fair Friday» kommendes Jahr auch diesseits des «Röstigrabens» durchgeführt werde.