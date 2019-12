Bernerlandbank mit neuem Chef

Der bisherige Geschäftsführer der Bernerlandbank will sich am kommendem Jahr vermehrt strategisch in das Unternehmen einbringen, heisst es in einer Mitteilung der Bank vom Dienstag. Der 59-Jährige will Mitglied des Verwaltungsrats und soll den Aktionären an der Generalversammlung Mitte Mai zur Wahl vorgeschlagen werden.