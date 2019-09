Berner Bank überrascht mit Stellenoffensive

In den nächsten fünf Jahren will die Valiant 14 neue Geschäftsstellen eröffnen – 7 davon im Kanton Zürich. Im Fokus stehen Wachstumszentren. Aber nicht jene Orte, wo die Leute arbeiten, sondern die Wohnorte, wie Bucher betonte. «Wir gehen dorthin, wo die S-Bahn losfährt.» Zudem plant die Valiant 170 neue Stellen. Die Bank will damit ihre Vorwärtsstrategie deutlich beschleunigen. Zum Vergleich: Seit Bekanntgabe ihrer Expansionsstrategie vor vier Jahren hat die Valiant lediglich sechs neue Standorte erschlossen.

Günstige Filialen

Warum schaltet die Valiant ausgerechnet jetzt einen Gang hoch? Laut Präsident Bucher und Neo-Bankchef Ewald Burgener sprechen verschiedene Gründe für die Beschleunigung. Etwa die gemachten Erfahrungen mit der bisherigen Ausdehnung: Die Bank habe die Erträge trotz Investitionen in die Expansion stärker gesteigert als die Kosten. Zwar wird die am Montag bekannt gegebene Strategie, zu der laut Burgener auch die Mitarbeitenden beigetragen haben, den Gewinn kurzfristig etwas schmälern, wie die Manager einräumten. Immerhin will die Valiant bis 2024 rund 50Millionen Franken investieren. Aber schon in ein paar Jahren werde sich das rechnen und der Gewinn steigen, zeigte sich Bucher überzeugt, ohne konkrete Gewinnprognosen zu nennen.

Die Valiant erhofft sich von der Ausweitung vor allem Synergien. Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Grund für die angestrebte Expansion: Wie viele Banken unterhält die Valiant im Hintergrund eine Bankeninfrastruktur, die eigentlich zu gross für ihre Volumen und damit derzeit nicht voll ausgelastet ist. Somit kann sie problemlos zusätzliche Volumen verarbeiten, ohne gross zusätzliche Kosten zu haben – die Bank spricht von einem Potenzial von mehreren Milliarden. Die zusätzlichen Volumen erhofft sie sich unter anderem in der Ost-, der West- und der Nordwestschweiz.

Eine derart hohe Dichte wie im Stammland Bern und Luzern werde aber nicht angestrebt, hielten die Banker am Montag fest. Stellt sich im Gegenzug die Frage, ob bei den bestehenden über 90 Geschäftsstellen nun ausgedünnt wird. Burgener verneinte: Das Filialnetz werde höchstens punktuell angepasst. Insgesamt sei es heute dank schalterlosen Niederlassungen und Videoberatung fit getrimmt und kostengünstig.

Dass die Valiant bei kleineren Filialen konsequent auf Schalter verzichten will – ab 2022 will die Bank nur noch in 18 Hauptgeschäftsstellen klassische Bankschalter führen –, hat einen weiteren Vorteil: Die Bank schafft sich so personelle Ressourcen. Denn laut Burgener sei es nicht möglich, die benötigten 170 Angestellten am Arbeitsmarkt zu finden. «Das gibt der aktuelle Arbeitsmarkt nicht her.» Stattdessen will der Bankchef auch bestehende Angestellte weiterbilden. Passende Angestellte zu finden, sei die grösste Herausforderung bei der Expansion, sagte Burgener (siehe Interview unten).