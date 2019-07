Bendicht Luginbühl verkauft Tranzbag nach Deutschland

Von den SBB und anderen Schweizer ÖV-Unternehmen erhielt Luginbühl damals grünes Licht: Wenn das Velo in der Tasche verpackt ist, reist es gratis mit. Um das Velo darin zu verstauen, müssen das Vorderrad demontiert und der Lenker gedreht werden. Dafür sparen sich die Radlerinnen und Radler das halbe Zugbillett für den Drahtesel beziehungsweise 14 Franken für die Velotageskarte.

Die Bundesbahnen schätzen den platzsparenden Velotransport offenbar: Sie vertreiben den Tranzbag auch im eigenen Onlineshop.

100000 Stück verkauft

Insgesamt hat Luginbühl bisher über 100000 Stück der verschiedenen Tranzbag-Modelle verkauft. Nun regelt der 64-jährige Berner seine Nachfolge und verkauft das Tranzbag-Geschäft an Evoc, einen Hersteller von Sport- und Abenteuerrucksäcken sowie eigenen Velotransporttaschen in München. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Luginbühl wird weiterhin für Tranzbag tätig sein und mithelfen, das Produkt weiterzuentwickeln, wie Tranzbag und Evoc gestern mitteilten.

Aufblasbare Airline-Tasche

Luginbühl, der den Tranzbag bisher über sein Beratungsunternehmen Repaper Consulting AG mit Sitz in Zürich vertrieben hat, bringt derzeit das vierte Modell der Velotasche auf den Markt: eine Transporttasche für den Luftverkehr, mit der das Velo nicht kostenlos, aber überhaupt erst mitgenommen werden kann. Der Vorteil des über 700 Franken teuren Tranzbag Air bestehe darin, dass dieser aufgepumpt werde und so nach Gebrauch selbst einfach zu verstauen sei, sagt Bendicht Luginbühl.

Die Tranzbag-Modelle werden nicht in einem eigenen Werk hergestellt, sondern im Mandatsverhältnis in Negombo an der Westküste Sri Lankas. Daran werde sich mit dem Verkauf nach Deutschland nichts ändern, teilt Luginbühl auf Anfrage mit.