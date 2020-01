Banken und Pensionskassen bangen um Rendite

Das Anliegen geniesst weitherum Sympathie. Doch die Anleger am Immobilienmarkt beurteilen die Auswirkungen auf den Wohnbausektor kritisch. Matthias Holzhey, Leiter Swiss Real Estate Investments bei der UBS, rechnet damit, dass Neubauinvestitionen langfristig an Attraktivität verlieren. «Weil in den Zentren die Quote von zehn Prozent bereits erreicht wird, würden zusätzliche gemeinnützige Wohnungen vor allem in der Agglomeration gebaut, also dort, wo es bereits ein Überangebot an Mietwohnungen gibt», sagt er.