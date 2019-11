Adventskalender mit Sextoys, Schnaps und Schminke boomen

Was früher reserviert war für Kinder, um ihre Vorfreude auf die Bescherung am Weihnachtstag – je nach Sichtweise – zu steigern oder etwas zu zügeln, ist zunehmend auch für Erwachsene im Trend. Und während einige Selbergemachtes ins Zentrum stellen, kaufen andere ganz einfach den passenden Adventskalender vorgefertigt und meist nach einem Motto gestaltet.

Besonders gefragt sind Erotik-Kalender.

Das Angebot an solchen Mottokalendern wurde in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut. Ein Rasierequipment, das ultimative Glühbierrezept, ein Anti-Weihnachtsspeck-Workout gefällig? Dann sollten Sie einen Männer-Adventskalender kaufen. Oder doch eher was für Geniesser? Dann hilft ein Weinkalender oder einer für Veganer. Und wer einer Frau einen Gefallen oder besser 24 Gefallen machen will, dem sei die Ausgabe für Frauen empfohlen. Egal für welches Hobby, Bedürfnis oder Preisklasse: Für so ziemlich alles gibt es einen Kalender.

Das Geschäft mit Sextoys

Besonders gefragt sind Erotik-Kalender. Die Angebote der Erotikunternehmen Amorana und Amorelie sind etwa bei Digitec Galaxus äusserst beliebt, wie ein Sprecher sagt. Und auch bei Brack.ch und Coop klingt es ähnlich. Die Adventskalender sind denn auch mit ein Grund, warum die Verkäufe von Amorana und Co. vor Weihnachten jeweils in die Höhe schiessen.

Das ist kein Wunder. Denn die neuen Anbieter haben die Sextoys aus der Schmuddelecke geholt, wie die «SonntagsZeitung» unlängst schrieb. Die Onlineshops der Anbieter gemahnen denn mittlerweile auch eher an diejenigen für Kosmetik.

Geschenke hinter 24 Türchen verkaufen sich besonders gut.

Mit Kosmetika gefüllte Kalender sind ebenfalls ganz hoch im Kurs. Bei Coop etwa sind Angebote von Nivea und Weleda beliebt, wie eine Sprecherin sagt. Aber auch bei Digitec Galaxus verkaufen sich solche Geschenke hinter 24 Türchen besonders gut: Sie sind noch vor Erotika die beliebteste Kalenderkategorie beim Onlinehändler. Dass Kosmetika als Kalender verkauft werden, ist wenig überraschend. Verkaufen Händler doch seit Jahren zu Weihnachten erfolgreich Pakete mit ausgewählten Beauty-Produkten.

Ein dritter Treiber für den Boom sind Kalender mit Türchen, hinter denen sich Alkohol versteckt. Die Assortiments von 24 Flaschen Bier oder Probierportionen von Whisky bis hin zu Wein scheinen ein Bedürfnis abzudecken. Gerade während der Festtage ist Alkohol ein verbreiteter Begleiter. Der Gang an den Weihnachtsmarkt wird gerne kombiniert mit einer Tasse Glühwein. So gesehen überrascht es wenig, dass auch solche Kalender beliebt sind.