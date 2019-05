Wo man am längsten für einen Kafi arbeiten muss

Die Resultate überraschen: Am längsten muss man in der Ostschweiz für einen Kaffee arbeiten – über ein Drittel länger als die Tessiner, die sich am schnellsten einen Caffè verdient haben. Zürich liegt im Mittelfeld, sprich, der Kaffee dort ist gemessen am Verdienst gar nicht so teuer wie vielleicht angenommen.

Muss man daraus schliessen, dass das Leben in der Ostschweiz teurer ist als anderswo? Markus Bänziger, Direktor der Industrie-und Handelkammer St. Gallen - Appenzell (IHK) verneint. Die Ostschweizer Löhne lägen zwar rund 6 Prozent unter dem Schweizer Mittel. Da aber die Lebenshaltungskosten fast 10 Prozent tiefer seien, bleibe den meisten Ostschweizern am Ende dennoch mehr im Portemonnaie als im Schweizer Durchschnitt. Dass die Kaffeepreise in der Ostschweiz beinahe auf dem Niveau von Zürich liegen, könne er sich deshalb nur bedingt erklären. Einerseits werde natürlich der Service in der Ostschweiz hochgeschrieben. Andererseits definieretn sich die Preise nicht zuletzt auch über die Zahlungsbereitschaft: «Die genussbewussten Ostschweizerinnen und Ostschweizer lassen sich einen guten Kaffee eben gerne auch etwas kosten.»

Obenaus schwingt Zürich allerdings deutlich, wenn es nur um den Kaffeepreis geht. Hier kostet das schwarze Gebräu pro Tasse 4.35 Franken – und das im Durchschnitt. Im Tessin dagegen bezahlt man mit 2.70 Franken mit Abstand am wenigsten. Im Weiteren tut sich in Helvetien nicht gerade ein Kaffeegraben auf, aber eine -rinne auf: Die Kafi-Preise in den deutschsprachigen Regionen liegen bei über 4 Franken, während man im Mittelland und um den Genfersee teils deutlich weniger bezahlt. Über alle Regionen hinweg haben wir für die Schweiz einen Durchschnittspreis von 4 Franken berechnet.