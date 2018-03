Wer ÖV-Abo und Velo abziehen will, muss gut argumentieren

Steuerzahler M. fährt von seiner Wohnung in Bern jeweils zum Bahnhof und nimmt dort den Zug zu seinem Arbeitsort in einer anderen Stadt. Entsprechend gibt er in seiner Steuererklärung beim Abzug für die Fahrkosten Velo und Generalabonnement an. Doch den Velo-Abzug von pauschal 700 Franken hat ihm die Steuerverwaltung jeweils gestrichen. Begründung: «Der Abzug für das Fahrrad kann nicht kumuliert werden, wenn öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestellen oder Bahnhof) in Gehwegdistanz sind.»

Will heissen: M. könnte mit seinem Generalabonnement per Bus zum Bahnhof fahren, deshalb bleibt ihm der Veloabzug verwehrt. Was die Steuerverwaltung unter «Gehwegdistanz» versteht, will sie auf Anfrage nicht präzisieren. «Eigentliche Minimalstrecken gibt es nicht.» Die Fahrkosten müssten «notwendigerweise» entstehen und «realistisch» sein, teilt die Steuerverwaltung lediglich mit.

Ein neues Urteil des Bundesgerichts könnte die bernische Steuerverwaltung nun dazu zwingen, ihre strenge Praxis zu lockern. Die Richter in Lausanne haben im September entschieden, dass der doppelte Fahrkostenabzug auch bei einer Zeitersparnis von «rund einer Viertelstunde pro Tag» gewährt werden muss. Mit dem Urteil musste das Zürcher Steueramt einem Bürger aus Bassersdorf ZH den Velo- und den ÖV-Abzug gewähren.

Auch die Umsteigezeit zählt

Dabei rechnete das Bundesgericht penibel zugunsten des Bürgers. Mit dem Velo benötigt er 8 Minuten zu seinem Bahnhof. Dies stellten die Richter der Wegzeit mit dem Bus gegenüber:

Gehweg zur Bushaltestelle 7 Minuten

Busfahrt 3 bis 4 Minuten

Wartezeit am Bahnhof 5 Minuten

Total ergibt sich ein Weg von 15 bis 16 Minuten. Verglichen mit dem Weg per Velo ist der Weg per Bus also 7 bis 8 Minuten länger. Für Hin- und Rückweg benötigt der Weg ohne Velo demnach 14 bis 16 Minuten mehr pro Tag. «Bei einer Zeitersparnis von einer Viertelstunde pro Arbeitstag ist es einsichtig, dass die Velofahrt bevorzugt wird», schreibt das Bundesgericht. «Wie gross der zeitliche Gewinn letztlich aber genau ist, spielt freilich keine ausschlaggebende Rolle», heisst es weiter. Denn der Veloabzug habe auch «eine gewisse Lenkungswirkung», weil die Benützung des Fahrrads dazu beitrage, dass die öffentlichen Verkehrsmittel zu Stosszeiten nicht weiter ausgebaut werden müssten.

Es könne «die Produktivität nur positiv beeinflussen, wenn die Werktätigen nach dem für sie kürzesten Arbeitsweg suchen», argumentieren die Bundesrichter. Demnach könnte es im Sinne der Bundesrichter sein, dem Berner Steuerzahler M. auch den Veloabzug zu gewähren. Seine Zeitersparnis beträgt etwa 10 Minuten pro Tag, wenn er Velo statt Bus benutzt.

Die bernische Steuerverwaltung schreibt dem «Bund» in einer ersten Stellungnahme, sie müsse ihre Praxis aufgrund des Urteils nicht ändern. In einer zweiten Antwort hält sie fest, dass eine Velonutzung nicht realistisch sei, «wenn die genutzte Haltestelle des öffentlichen Verkehrs ganz in der Nähe der Wohnung liegt». Auch im Kanton Bern seien aber ÖV-Abo plus Velo abziehbar, wenn die Zeitersparnis wie in der Rechnung des Bundesgerichts eine Viertelstunde pro Tag betrage.

Im Zweifelsfall ein Begleitbrief

Was, wenn die eigene Zeitersparnis für den Weg mit dem Velo an den Bahnhof ein paar Minuten weniger beträgt? Überall dort, wo das Gesetz keine genau definierten Grenzen setzt, verfügt die Steuerverwaltung über einen Spielraum. Diesen können die Steuerzahlenden beispielsweise ausnützen, indem sie der Steuererklärung einen Begleitbrief beilegen und die spezifische Situation schildern. In Fall des doppelten Fahrkosten-Abzugs können sie etwa die Zeitersparnis vorrechnen und sich auf das besagt Bundesgerichtsurteil 2C_745/2017 beziehen. Zudem besteht die – kostenlose, aber etwas aufwendigere – Möglichkeit einer Einsprache, wenn der Abzug nicht gewährt wurde.

Schliesslich kann man sich fragen, weshalb man den Aufwand leisten sollte für eine effektive Steuereinsparung von (je nach Steuersatz) vielleicht 150 Franken. Antwort: Akzeptiert die Steuerverwaltung einen Abzug einmal, wird sie ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in den Folgejahren akzeptieren. Auf ein Arbeitsleben lang gerechnet – oder auch auf zehn Jahre gesehen – ist auch dieser Betrag ganz willkommen. (Der Bund)