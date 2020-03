Trotz Virus: Bulgari plant eine Mini-Uhrenmesse in Genf

Zu den Mitorganisatoren gehören unter anderen Breitling, Urwerk, Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Dem Vernehmen nach führen die Organisatoren Gespräche mit weiteren Marken über eine Teilnahme, darunter mit Chopard sowie H. Moser & Cie.

Vergangene Woche wurden der Uhrensalon in Genf und die Baselworld in Basel abgeblasen, nachdem der Bundesrat die Vorsichtsmassnahmen für öffentliche Anlässe verschärft hatte. Bis Mitte März ist es wegen des Ausbruchs des neuartigen Erregers in der Schweiz nicht mehr erlaubt, Veranstaltungen mit über tausend Personen durchzuführen.

Mehrere kleine Anlässe in Genf

Die Geneva Watch Days werden deshalb aus mehreren kleinen Anlässen bestehen. Vorgesehen ist eine Reihe von Präsentationen und Veranstaltungen für Händler, Medien und Kunden aus Europa. Diese Mini-Events werden in Markenboutiquen oder in Hotels durchgeführt. So sollen grosse Menschenansammlungen unter einem Dach vermieden werden.

Dass ausgerechnet Bulgari einen Plan B vorlegt, lässt aufhorchen. Die italienische Firma hatte noch Mitte Februar ihre Teilnahme an der Baselworld abgesagt, unter anderem mit Verweis auf Unsicherheiten wegen des Coronavirus.

Bulgari-Chef Jean-Christophe Babin bestreitet, quasi durch die Hintertüre einen Konkurrenzanlass zu den etablierten Branchentreffs in Basel und Genf auf die Beine stellen zu wollen.Die Geneva Watch Days seien kein langfristiger Ersatz für die beiden historischen Branchentreffs, sondern eine «effiziente Alternative in kleinerem Rahmen angesichts des sich ständig verändernden Umfelds im laufenden Jahr», erklärte er.Der neue Anlass soll Sichtbarkeit für neue Modelle gewährleisten.

Das Vorhaben der Luxusuhrenhersteller zeigt, dass die Marken nach wie vor auf Aufmerksamkeit angewiesen sind, um ihre neuen Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.

Gerade die Baselworld leidet unter einer steigenden Zahl von Ausstellern, die ihre Marketingaktivitäten in die sozialen Medien verschieben und deshalb der Uhrenmesse fernbleiben. Bekannteste Abwesende ist die Swatch Group, die weltgrösste Uhrenherstellerin mit Sitz in Biel.