Plötzlich Patron

Die Überraschung war gross, als die Brauerei Felsenau letzten Dezember einen Besitzerwechsel ankündigte. Die Brauerei am Aare­ufer wurde seit ihrer Gründung 1881 von Familienmitgliedern geführt, zuletzt von Stefan Simon und Martin Thierstein. Die beiden waren zwar noch nicht im Pensionsalter, eine nächste Generation stand jedoch nicht bereit, und so wollten sie ihre Nachfolge frühzeitig regeln.

Der neue Mister Felsenau heisst Bernard Fuhrer. Er ist nicht der Typ, den man als Käufer einer Brauerei erwarten würde. Fuhrer ist kein selbsternannter Craft-Bier-Spezialist, kein Hobbybrauer mit Bart und Tätowierungen, kein Jungunternehmer mit hochtrabenden Plänen.

Fuhrer ist 38 Jahre alt, ruhig und bodenständig, hat in Bern die Matura gemacht und an der Universität Betriebswirtschaft studiert. Es folgten Praktika im Ausland, danach arbeitete er während zehn Jahren für das Wirtschaftsberatungsunternehmen BDO, zuletzt in Solothurn als Teamleiter.

«Als Berater dachte ich immer, es wäre schön, selbst ein Unternehmen zu führen», erzählt ­Fuhrer. Als er vernommen habe, dass die Felsenau-Besitzer einen Nachfolger suchten, habe er sofort gedacht: «Das ist genau das, was ich möchte!» Obwohl es mehrere Interessenten gab, setzte sich Fuhrer durch. Er habe aber zuerst mit den Kadermitarbeitern der Brauerei gesprochen – und von ihnen die Zusage erhalten, dass sie ihn als neuen Inhaber und Chef mittragen würden.

Eine schlaflose Nacht

In der Nacht vor der Vertragsunterzeichnung habe er trotzdem kaum geschlafen. Die Felsenau-Besitzer wollten ihrem Nachfolger 100 Prozent der Aktien verkaufen. Fuhrer bekam also die volle Kontrolle über die Brauerei – aber er trägt von Anfang an aber das ganze unternehmerische Risiko. Wie viel die Brauerei gekostet hat, sagt Fuhrer nicht. Nur so viel: «Es brauchte das Entgegenkommen von den Besitzern, die Mithilfe von Banken, meinen Eltern, und ich musste mein eigenes Vermögen für den Kauf aufwenden.»

Fuhrers Vorgänger Stefan Simon und Martin Thierstein sitzen zwar noch im Verwaltungsrat der Brauerei, doch seit dem 1. Januar hat er als Inhaber, Präsident und Geschäftsführer die volle Verantwortung für das Unternehmen, die 17 Angestellten und die diversen Temporärmitarbeiter. «Ja, es ist ein Traumjob», sagt Fuhrer, um gleich anzufügen: «Aber es ist auch harte Arbeit, die Brauerei ist ein Unternehmen wie alle anderen, es gibt Erfolge und Probleme.»

Als grosse Herausforderung empfand es Fuhrer, «den Angestellten, die 25 Jahre lang für die gleichen Chefs gearbeitet haben, Sicherheit zu geben und zu zeigen, wohin ich mit der Brauerei will».

Klar ist: Bernard Fuhrer wird die Traditionsbrauerei – nach Rugenbräu die zweitgrösste im Kanton Bern – nicht auf den Kopf stellen. Sein Credo lautet «moderates Wachstum in der Region Bern».

Er möchte zwar ein, zwei neue Biere lancieren, «etwas Saisonales, vielleicht ein Frühlingsbier», doch das Brauen von Trend-Bierstilen wie IPA will er den vielen Mikrobrauereien überlassen. Fuhrer selbst trinkt am liebsten untergärige Biere – etwa ein Spez-Bier oder ein Amber.

Länger sind Fuhrers Arbeitstage seit dem Wechsel nicht geworden: «Ich hatte schon vorher als Berater einen Job, der mir Freude bereitete. Und wenn ich etwas gerne tue, dann macht es mir nichts aus, auch am Abend oder am Wochenende zu arbeiten.» Neu hat sich sein Arbeitstag aber nach hinten verlagert: Er verlässt das Haus in Jegenstorf, wo er mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt, am Morgen später als bisher. Denn die Kundenbesuche bei den Gastronomen finden oft erst gegen Abend statt.

Erfolg im Supermarkt-Regal

Die Brauerei mit ihren schmucken Industriebackstein-Gebäuden konnte in den letzten Jahren auch dank ihrem populären naturtrüben Bärner Müntschi stetig wachsen. «Aber wir können uns nicht ausruhen», meint Fuhrer, denn der Schweizer Bier-Markt sei ein Verdrängungsmarkt.

Felsenau sei «weniger gross als die Grossen und weniger lokal als die Kleinen». Deshalb gelte es, preislich konkurrenzfähig zu bleiben. Neben der Gastronomie wird der Detailhandel für die Brauereien immer wichtiger. Fuhrers Vorgänger haben gute Arbeit geleistet: Das Felsenau-Bier ist in den Coop-Filialen im ganzen Kanton Bern erhältlich und auch in vielen Denner-­Läden in der Region.

Muss die Brauerei bald ausbauen? Konkret sei noch nichts, aber man prüfe derzeit Optionen für die Zukunft. Im Gärkeller und im Lager könnte es einmal Engpässe geben. Doch es besteht keine Eile: «Alles, was man baulich verändert, bleibt 25 bis 50 Jahre lang – wir müssen also sehr langfristig denken», sagt Bernard Fuhrer, schon ganz in der Rolle des KMU-Patrons.

