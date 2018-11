Neuer Chef bei der Berner Kantonalbank

Brun ist heute Leiter des Departements Privat- und Firmenkunden der BEKB. Er tritt seine neue Funktion per 1. Juli 2019 an. Als Bankchef tritt er die Nachfolge von Hanspeter Rüfenacht an, der die operative Leitung der BEKB altershalber abgibt.

Brun sei seit 1. Januar 2018 Mitglied der BEKB-Geschäftsleitung. Er soll zusammen mit der Geschäftsleitung die Bank in Zukunft noch stärker als kundennahe, digital fortschrittliche und nachhaltig erfolgreiche Bank positionieren, wie es im Communiqué der Bank vom Donnerstag heisst. Stellvertreter Bruns wird Alois Schärli. Er ist seit 2010 BEKB-Finanzchef und arbeitet insgesamt seit 15 Jahren für die Bank. (SDA)