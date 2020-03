Meyer-Burger-Manager gehen von Bord

Ist Remo Lütolfs Abgang als Meyer-Burger-Präsident Teil des Friedensvertrags? Die Gründe für den Rücktritt nach nur einem Jahr blieben auch an der Medienkonferenz vom Donnerstag ungenannt. Lütolf sagte einzig, Meyer Burger brauche nun «Ruhe und Vertrauen», und dafür würden «frische Persönlichkeiten benötigt». Lütolfs Nachfolge als Verwaltungsratspräsident ist noch offen.

Nach den bereits veröffentlichten enttäuschenden Umsatzzahlen hat Meyer Burger auch die Gewinnzahlen für 2019 publiziert: Das Solarunternehmen hat einen Verlust von fast 40 Millionen Franken geschrieben. Es war das achte Jahr in Folge mit roten Zahlen. Damit ist das bereits dünne Kapitalpolster noch einmal geschrumpft.

Thun verliert an Gewicht

Nach Abschluss der Entlassungswelle arbeiten am Hauptsitz in Thun noch 82 Personen. Der künftige Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt wird nicht einer von ihnen sein. Er sei viel unterwegs, sagte er, aber behalte seinen Lebensmittelpunkt in Ostdeutschland, in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal, wo sich die einzige verbleibende Fabrik von Meyer Burger befindet.

Meyer Burgers Maschinen stellen sogenannte Heterojunction-Solarmodule her, die mehr Strom produzieren als die meisten Module der Konkurrenz. Doch bisher konnten sich diese auf dem Markt nicht gegen die günstigen chinesischen Anlagen durchsetzen.

Meyer Burger prüft derzeit verschiedene Optionen für die Zukunft. Ein Verkauf steht nicht im Vordergrund. Stattdessen will Meyer Burger künftig nicht mehr nur Anlagen zur Herstellung von Solarzellen bauen, sondern selbst auch Solarpanels produzieren. Dies entweder zusammen mit einem Partnerunternehmen oder alleine, mit Geld eines neuen Investors.

Einfach wird das nicht – das Vertrauen der Anleger ist längst verloren. Der Aktienkurs fiel am Donnerstag im allgemein tiefroten Markt um 26 Prozent.