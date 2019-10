Herr Lütolf, ist das nicht Erpressung der Aktionäre?

Wieso lassen Sie seine Rücktrittsandrohung zu? Das ist doch eine Erpressung der Aktionäre.

Herr Brändle ist frei, zu entscheiden, wo er arbeitet. Es ist unsere Pflicht als Verwaltungsrat, die Aktionäre über ein solch fundamentales Risiko zu informieren.

Als weiteres Argument gegen Mark Kerekes behaupten Sie, dem russischen Sentis-Eigentümer Petr Kondrashev drohten Sanktionen, weil er auf der «Putin-Liste» der US-Regierung steht. Doch die Liste ist bloss ein Auszug aus dem Magazin «Forbes» über die reichsten Russen und gibt laut US-Finanzministerium keinerlei Anzeichen über künftige Sanktionen. Also ein faules Argument.

Nein, das ist nicht richtig. Tatsache ist, dass einige Oligarchen und Politiker aus dem Umfeld von Präsident Putin, die auf dieser Liste stehen, in den Sanktionsstatus erhoben worden sind. Und Tatsache ist, dass die Sanktionen schweizerische Firmen in Bedrängnis brachten. Ein Beispiel ist Viktor Vekselberg, der sich als Hauptinvestor von Oerlikon zurückziehen musste. Das brachte die Firma in erhebliche Schwierigkeiten. Wir beurteilen die Gefahr als ziemlich gross, dass die US-Regierung weitere Leute aus dieser Liste in den Sanktionsstatus erhebt, wenn es zu einer neuen politischen Eskalation mit Russland kommt. Dieses Risiko müssen wir aufzeigen. Wir ­habenvon US-Kunden entsprechende Bemerkungen zu Sentis erhalten.

«Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der frühere Verwaltungsrat seine Verantwortung vernachlässigt hat.»Remo Lütolf

Nämlich?

Dass sie beunruhigt sind, dass russische Aktionäre plötzlich bei Meyer Burger die Fäden ziehen würden. Gerade jetzt, da wir mithelfen wollen, dass die Solarindustrie wieder in den USA und in Europa Fuss fasst, müssen wir das ernst nehmen.

Die Berner Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten hat wegen des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung eine Untersuchung gegen unbekannt eröffnet. Sie bezeichneten diesen Verdacht als «haltlos». Wie kommen Sie darauf? Immerhin besteht in den Augen der Staatsanwaltschaft ein hinreichender Tatverdacht.

Das muss noch nicht viel bedeuten. Jedermann kann eine Strafanzeige machen. Das hat einer unserer Aktionäre, Elysium Capital, gemacht. Der Staatsanwalt muss eine solche Anzeige an die Hand nehmen, wenn sie nicht auf den ersten Blick völlig ungerechtfertigt erscheint. Sonst würde er ­seine Pflicht nicht wahrnehmen.

Meyer Burger selbst ist nicht beschuldigt. Wäre es da nicht angebracht, zumindest eine neutrale Haltung einzunehmen, solange die Staatsanwaltschaft den Fall prüft?

Wir wurden von der Staatsanwaltschaft gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Das haben wir gemacht, in einer ausführlichen Antwort, die die Anwaltskanzlei Homburger für uns verfasst hat. Da kommt klar zum Ausdruck: Die Vorwürfe sind ­haltlos. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der frühere Verwaltungsrat seine Verantwortung vernachlässigt hat. Es ist unsere Pflicht, die ­Fakten so zu kommunizieren, wie sie sind.

Die Strafanzeige richtet sich gegen den ehemaligen Verwaltungsrat um den Ex-Präsidenten Alexander Vogel. Er schanzte sich im Zusammenhang mit der Beteiligung an Oxford PV ein bedeutendes Aktienpaket zum Rabatt von 11 Prozent zu, während andere Aktionäre kein Bezugsrecht erhielten. Finden Sie sein Verhalten in Ordnung?

Der ganze Prozess lief ausserhalb von ­MeyerBurger ab. Die Firma Oxford PV liess ihre Aktien durch die Credit Suisse platzieren. Die Bank sprach die grössten Aktionäre an. Herr Vogel ist einer davon. Es ist ganz normal, dass er als einer der Hauptaktionäre auf dieser Liste war, und er hat sich engagiert, um Meyer Burger zu stützen. Auch Sentis hat sich da engagiert.