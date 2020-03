Der Spagat zwischen Wachstum und Weltverbesserung

Der Klassiker der Branche fällt in der ersten halben Stunde. «There's no social business without business», sagt eine Frau in einer hinteren Reihe, halb ernst, halb lustig. Im Besprechungsraum in der Hamburger Neustadt sitzen etwa 30 Menschen vor einem Bildschirm. Dass es hier etwas anders zugeht als in anderen Firmen, zeigt sich an Details. Statt Bechern hat jeder eine Trinkflasche dabei. Auf dem Bildschirm sind Folie für Folie, Sparte für Sparte zwei- bis dreistellige Zuwachsraten zu sehen, doch die Mitarbeiter nicken wissend, statt in Euphorie auszubrechen.