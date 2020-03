Der Loeb wird zum Versandhandel

«Die Situation hat schon etwas Surreales», sagt Walter Sammali. Der Filialleiter des Loeb in Bern steht in seinem Warenhaus. Vieles fühlt sich gespenstisch normal an: Die Designseifenspender und Bademäntel stehen und hängen adrett in Reih und Glied, wie immer. Alles ist perfekt ausgeleuchtet, wie immer. Und aus den Lautsprechern trällert Gute-Laune-Musik, wie immer. Nur: Die Rolltreppen stehen still. Und vor allem: Es fehlen die Kunden.