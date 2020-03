Das Ende des amerikanischen Ölwunders

Die Eskalation sei nicht nur, aber auch als ein Angriff auf die amerikanische Fracking-Industrie zu sehen, meint Scott Sheffield, Chefin der texanischen Pioneer Natura Ressourcen. «Viele Unternehmen werden bankrott gehen. Wir müssen unser Kapital und unserer Arbeitskräfte anpassen, um die Bilanz auszugleichen.»

Konkret heisst das: Entlassungen und geringere Investitionen. Halliburton, Schlumberger und mehrere mittelgrosse Produzenten haben bereits mehrere Tausend Entlassungen ausgesprochen; doch auch die Giganten der Branche, Exxon und Chevron, leiden. Sie haben trotz gewaltiger Investitionen nie einen Profit mit dem Fracking erzielt und sind nun ebenfalls zum Kostensparen gezwungen. Nur so können sie ihre satten Dividenden weiter zahlen und die Aktionäre vor einem Ausstieg bewahren.

Opfer des eigenen Erfolgs

«Die Angst entzieht der Ölbranche das nötige Kapital und schmälert die lausigen Erträge weiter», sagt LeBlanc. Die Zahl der Bankrotte stieg letztes Jahr schon deutlich an. 44 Förderfirmen mit Schulden von 26 Milliarden Dollar (doppelt so viel wie im Vorjahr) meldeten einen Konkurs an. Da dieses und nächstes Jahr gemäss dem Institute for Energy Economics and Financial Analysis mehr als 100 Milliarden Dollar fällig werden, sei mit noch mehr Konkursen zu rechnen. «Es fällt es schwer, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen», schreibt Finanzanalystin Kathy Hipple.

Bis zu einem gewissen Grad wurde die Fracking-Industrie auch Opfer ihres eigenen Erfolgs. Dank immer raffinierteren Methoden, die letzten Reserven in Gesteinsschichten zu entdecken und auszupressen, konnte sie die Produktion rascher als je erwartet steigern. Die Vorräte werden in wenigen Jahren völlig ausgebeutet.

Teils kannibalisieren sich benachbarte Unternehmen sogar und drücken ihre Erträge gegenseitig. Die Laisser-faire-Politik der Regierung Trumpf trug zu einem Wildwuchs bei. Kommt es im November zu einem Regierungswechsel, drohen striktere Regulierungen, weshalb eine Konsolidierung in der Hand von wenigen Konzernen gemäss der UBS unausweichlich sein wird.