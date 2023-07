Rathausgasse in Bern – Wirte und die Stadt streiten um neuen Brunnen und Sitzplätze Die Berner Rathausgasse hat sich in den letzten Jahren zur charmanten Ausgehgasse gewandelt. Ein geplanter Brunnen sorgt nun für Ärger. Claudia Salzmann

In der Rathausgasse sorgt ein Brunnen für rote Köpfe: Romano Kneubühler vom Capitol, Pierre Dubler von der Taube, Anh Linh vom Căntin und Sebastian Imhof vom Ontap sind besorgt. Fotos: Nicole Philipp

Die Sonnenstrahlen lassen die Oleander und Ahorne leuchten. Überall sitzen sonnenbebrillte Leute, ihr Lachen hallt durch die Berner Rathausgasse. Auf den Terrassen ist jeder Stuhl besetzt, die Lauben sind voll. Neben den alteingesessenen Bars Les Amis und Drei Eidgenossen sind in den letzten Jahren verschiedene Gastrolokale dazugekommen: Cocktailbars, Biertheken, aber auch Restaurants beleben die Gasse.

Doch derzeit ist die Gastroszene beunruhigt: Die Stadt Bern vermeldete im vergangenen Sommer, dass ein anonymer Spender einen Brunnen in der Rathausgasse finanziere. Doch dies scheint für mehrere Gastronomen einschneidende Konsequenzen zu haben, wie Recherchen zeigen. Der Brunnen, der für 400’000 Franken erstellt werden soll, braucht Platz.

Früher stand oben in der damaligen Metzgergasse ein Brunnen mitten auf der Strasse, nun soll ein paar Meter weiter unten wieder einer aufgestellt werden. Foto: Staatsarchiv Kanton Bern

Sechs Lokale müssen ihre Terrassen verkleinern oder sogar ganz schliessen. Das bestätigen betroffene Beizerinnen und Beizer. Tangieren würde der Brunnen die Kellerbar Ontap, das Restaurant Capitol, die Down Town Bar, die Bar Departement, das Vinvino und die Bar Taube.

Ohne Gastronomie kein Gewerbe

Verlöre Chrigu Stoop von der Weinbar Vinvino einen Teil der Aussenfläche, könnte er sich diesen Standort nicht mehr leisten, sagt er. «Doch mir geht es nicht nur um unseren Betrieb, sondern auch um die Zukunft des Standorts», sagt der Gastronom. Ohne die Gastronomie würde früher oder später auch das übrige Gewerbe verschwinden, davon ist er überzeugt. «Und die Altstadt wäre um eine weitere öde Schlafgasse reicher.»

Pierre Dubler von den Ausgiessern meint: «Es mag Befürworter des Brunnens geben, doch ist mir nicht klar, was der Mehrwert für die Gasse wäre.»

Auch die Bar Taube würde durch den Brunnen ein Drittel ihrer bestehenden Terrasse verlieren. Pierre Dubler und Benjamin Bertogg von den Ausgiessern, die die Bar führen, sind verärgert. «Niemand braucht diesen Brunnen. Die Gasse ist super, wie sie ist», sagt Dubler. «Nur weil vor 100 Jahren dort ein Brunnen stand, muss jetzt nicht wieder einer hin. Vor hundert Jahren floss in dieser Gasse noch Blut, weil man draussen Tiere schlachtete», enerviert sich Bertogg.

Mehr als eine Barmeile

Nicht nur Bars sind betroffen, sondern auch Restaurants wie das vietnamesische Căntin. Dieses wird von Anh Linh geführt, sie hat im Januar 2020 aufgemacht, zwei Monate vor der Corona-Krise. «Nach Covid kam die Baustelle des Capitols, und die Gasse wurde neu gepflästert. Wir konnten erst ein Jahr lang normal geschäften», sagt Linh. Wird der Brunnen gebaut, so wäre ihre ganze Terrasse mit 28 Aussenplätzen weg. «Das wäre existenzbedrohend. Ohne die Terrasse müsste ich alles überdenken», sagt sie.

Anh Linh vom Restaurant Căntin gefällt die Gasse: «Sie ist nicht übertrieben laut. Die Leute flanieren hier gerne, und es ist ein gutes Nebeneinander.»

Zeit für Fragen an die städtische Denkmalpflege. Die Antwort kommt vom Chef höchstpersönlich: Stadtpräsident Alec von Graffenried ruft zurück: «Niemand wird seine Terrasse wegen des Brunnens schliessen müssen. Vielmehr werden Gespräche mit allen betroffenen Wirtinnen und Wirten gesucht», beschwichtigt er. Sollte ein Betrieb wegen des Brunnens Aussenplätze verlieren, wird nach Kompensationsflächen gesucht. Doch in den Lauben ist der Platz knapp, schliesslich müssen Rollstuhlfahrende noch durchkommen.

Gleich bei zwei Terrassen wäre Sebastian Imhof betroffen, mit der Bierbar Ontap und dem Restaurant Capitol.

Vor einiger Zeit habe eine Begehung stattgefunden. Die Kreide, wo der Brunnen genau steht, ist noch sichtbar. Auch Alec von Graffenried war dabei gewesen mit rund 50 Anwohnerinnen und Anwohnern. Nicht alle waren eingeladen: Einige Wirte fehlten.

Die Gasse ist eng: Velos sind dicht gedrängt abgestellt. Die wenigen Parkplätze sollen bald aufgehoben werden und die Autos in die Parkings verschwinden. Auch am besuchten Abend fahren Autos durch die Menge an Flanierenden. Vom Toyota bis zum Bentley reicht das Spektrum der Marken.

Die Gasse floriert im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Rathausgasse ist die einzige Gasse der unteren Altstadt, die seit 1923 ohne Brunnen auskommt. Der frühere Metzgergassbrunnen gilt als verschollen, er habe als Schotter unter BLS-Gleisen geendet, so sagt man.

Für das neue Projekt sollen Teile des Simsonbrunnens der Kramgasse genutzt werden. Dessen Trog war beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Weg. Laut Alec von Graffenried habe man zudem einen Originalbrunnensockel im Depot. Alles werde nun von der Münsterbauhütte renoviert. Die Wasserleitungen seien bereits bei der letzten Baustelle, als man die Gasse pflästerte, gezogen worden. «Der Aufwand ist klein, das Geld reicht aus, und der Brunnen sollte nächstes Jahr plätschern», so von Graffenried.

Wer die Spende getätigt hat, ist unklar. Die Stadt hält sich mit Informationen zurück. Einzig bekannt ist: Es ist eine Stiftung. Das entkräftet die wilden Gerüchte, die kursieren. Diese besagen, dass ein Bewohner der Gasse, der sich über den Lärm ärgere, Financier des Brunnens sei.

Unfroher Gastroverbandschef

Beat F. Hostettler, Präsident Gastro Stadt Bern und Umgebung, will einen Brief an den Gemeinderat senden und alle betroffenen Gastronomen einladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Zuerst hiess es, dass die Stadt die Aussenbestuhlung wolle und die Gasse belebt werden soll. Nun haben wir das gemacht, aber jetzt ist es auch wieder nicht gut. Unser Unmut ist riesig und das Vorgehen der Denkmalpflege unverständlich.»

Stadtpräsident Alec von Graffenried spricht sich klar für den Brunnen aus, weil er dem historischen Bild entspreche und er eine Aufwertung der Gasse bedeute. Wegen «zwei bis drei Tischchen» auf den Brunnen zu verzichten, das wäre ein zu kurzfristiges Denken.

«Die Gewerbepolizei hat ein gutes und pragmatisches Händchen, um für alle Lösungen zu finden», ist von Graffenried überzeugt. Eine finanzielle Kompensation sei allerdings nicht vorgesehen, denn: «Die Aussenbestuhlung auf öffentlichem Grund ist mit einer Konzession zur Verfügung gestellt. Diese kann auch entzogen werden, wenn sich etwas verändert.» Und der Brunnen, das wäre eine Veränderung.

