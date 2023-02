Thuner Fall am Obergericht – Wirte-Streit auf dem Manorplatz: War die Tat geplant? Verfeindete Türken lieferten sich 2019 in Thun eine Messerstecherei, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Gestern begann der Berufungsprozess vor dem Obergericht in Bern. Margrit Kunz

Der Thuner Wirte-Streit wird bis am Donnerstag vor dem kantonalen Obergericht in Bern verhandelt. Foto: Adrian Moser

Mitten am Tag eskalierte auf dem Manorplatz in Thun im Januar 2019 ein Streit zwischen zwei türkischen Familien. Ein Vater und zwei seiner Söhne wurden nach umfangreichen Abklärungen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt. Einer von ihnen hatte einen türkischen Kollegen mit einem Messer mit fünf Stichen so schwer verletzt, dass er an den Verletzungen hätte sterben können. Die beiden anderen hätten geholfen und den Täter angefeuert. Dem Streit vorangegangen waren schon länger immer wieder Provokationen und Beschimpfungen von beiden Seiten. Bei den verbalen Auseinandersetzungen ging es sowohl um private wie auch geschäftliche Inhalte im Wirtemilieu.