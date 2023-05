Wechsel im Thalgut, Gerzensee – Wirte-Ära endet nach fast 40 Jahren im Streit Wirt Peter Hodler erhebt kurz vor der Pensionierung Vorwürfe an den Eigentümer des Restaurants Thalgut. Dieser erhält jedoch Rückendeckung. Johannes Reichen

Im Restaurant Thalgut an der Aare kommt es zu einem Besitzer- und Wirtewechsel. Foto: Christian Pfander

Seit 38 Jahren führen Peter und Irène Hodler im Thalgut bei Gerzensee das Restaurant Thalgut. Nun endet diese Ära mit einem Eklat. Die Familie Hodler hat per Ende September die Kündigung erhalten.

Auf der Website des Restaurants greift Peter Hodler den Eigentümer der Liegenschaft, Markus Niederhauser, heftig an. «Nach so vielen schönen und erfolgreichen Jahren im Thalgut habe ich mir meinen Übergang in die Pensionierung anders vorgestellt.»

Das Restaurant, das direkt an der Aare liegt, befindet sich im Besitz der Familie Niederhauser. Diese betreibt in Kirchdorf ein Sand- und Kieswerk. Hodler schreibt, über dreissig Jahre lang sei die Zusammenarbeit mit den früheren Eigentümern Rosa und David Niederhauser «immer einvernehmlich» gewesen. Vor einigen Jahren ging der Gasthof an ihren Sohn Markus Niederhauser über.

Nun wird Hodler pensioniert. Gemäss seinen Worten wäre eigentlich eine «familieninterne Nachfolgeregelung» geplant gewesen. Seine beiden Söhne arbeiten im Betrieb mit. Und er deutet an, dass es dafür eine Zusicherung gegeben habe, an die sich der Vermieter letztlich doch nicht gehalten habe: «Es gibt Menschen, deren Taten zeigen, dass ihre Worte nichts wert sind.»

Wie Hodler schreibt, trafen sich die beiden Parteien vor dem Schlichtungsgericht. Das Ergebnis der Verhandlung: «Wir schliessen den Betrieb zu meinen Bedingungen per Ende September 2023.» Bärn Today berichtete darüber. Gegenüber dieser Zeitung wollte sich Hodler nicht weiter zum Streit äussern. Wie es mit dem 17-köpfigen Team weitergeht, ist offen.

Neuer Eigentümer für Restaurant

Auch Eigentümer Markus Niederhauser gibt sich wortkarg. Nur so viel: Weil Hodler pensioniert werde, habe er sich nach einer Nachfolgelösung umsehen müssen. Seine, Niederhausers, Kinder wollten den Betrieb nicht übernehmen. Nun habe er eine Lösung gefunden.

Niederhauser wird die Liegenschaft verkaufen. Das Thalgut solle als Restaurant weiterbetrieben werden, sagt er. Erst vor wenigen Jahren wurde die Liegenschaft für mehr als 3,5 Millionen Franken umfassend saniert. Ein Teil wurde zu Wohnungen ausgebaut.

Wirt Peter Hodler (l.) im Jahr 2015 mit dem damaligen Miteigentümer Adrian Uebersax. Foto: Susanne Keller

Den Vorwurf, er habe sein Wort nicht gehalten, will Niederhauser nicht kommentieren. Er wolle keine Schlammschlacht. Nur so viel: Vor Gericht habe Hodler Forderungen gestellt. «Und ich habe sie erfüllt.» Das wird von Hodler in seinem Text auf der Website indirekt bestätigt.

Ein Insider sagt denn auch, es sei immer klar gewesen, dass die Söhne von Hodler nicht in der Lage seien, den Betrieb weiterzuführen. Nun habe Hodler sein Ziel erreicht. «Er hat vor Gericht eine hohe Entschädigungssumme erstritten.» Dass nun Niederhauser an den Pranger gestellt werde, sei unfair, so der Insider, der nicht namentlich genant werden will.

Schon Streit während Corona

Dass es um die Chemie zwischen Eigentümer und Pächter offenbar nicht besonders gut steht, konnte man schon im Frühling 2020 beobachten. Die Corona-Pandemie befand sich gerade am Anfang, die Restaurants waren geschlossen.

Hodler äusserte sich damals im «Kassensturz» des Schweizer Fernsehens und klagte darüber, dass er trotzdem den vollen Mietzins zahlen müsse. «Vermieter lassen Kleingewerbe im Stich», lautete der Titel der Sendung.

«Ich kann doch nicht Monat für Monat 10’000 Franken aus eigener Tasche zahlen und habe nichts davon», sagte Hodler, «unmöglich.» Darum brauche es eine Lösung. «Ich kann sie nicht bringen.» Dann hielt er einen Brief des Vermieters in die Kamera – mit einer Mahnung und einer Kündigungsandrohung. «Das ist ein Hammer.»

Gegenüber dem «Kassensturz» sagte der Vermieter dann allerdings, er sei bereit, während der Corona-Krise auf die Hälfte der Miete zu verzichten. Das wisse auch Hodler. Die Mahnung und Androhung sei nötig gewesen, weil er seine Mietschuld rechtlich nicht anerkenne.

Drei Jahre später ist das Band zwischen dem Beizer und dem Eigentümer endgültig zerschnitten.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Johannes Reichen ist Journalist und arbeitet bei der Regionalredaktion. Er schreibt über Menschen, Politik und Gerichtsfälle. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.