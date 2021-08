Kolumne von Tamara Funiciello - Wirklich nur Ja heisst Ja

Demonstration gegen Gerichtsurteil in Basel (8. August 2021). Foto: Nicole Pont

Am 30. Juli hat das Appellationsgericht Basel mit einem Urteil zum stark verkürzten Strafmass in einem Vergewaltigungsfall für berechtigte Kritik und Protest gesorgt. Die mündliche Begründung des Urteils – ein Hohn gegenüber allen Opfern sexualisierter Gewalt. Die Gerichtspräsidentin machte das Opfer mitverantwortlich für die Tat: Die Person habe «mit dem Feuer gespielt» und «Signale auf Männer ausgesendet», da sie sich früher am Abend mit einem anderen Mann eingelassen hatte.

Dieses Urteil trieft nur so von schädlichen Vergewaltigungsmythen: Als wären Männer triebgesteuerte Dummies, die sich nicht mehr im Griff haben, sobald sie mehr nackte Haut sehen als die Knöchel einer Frau. Als wären Frauen hinterlistige Wesen, die Männer bloss provozierten, um ihnen danach zu verwehren, was ihnen doch eigentlich «zusteht». Es scheint überflüssig, zu erwähnen, dass all dem nicht so ist. Aber dieses Urteil sagt eben etwas anderes.