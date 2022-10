Der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti will in den Bundesrat. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wer auch immer von der SVP Bundesrat werden will, muss zwei Kriterien erfüllen, die sich eigentlich ausschliessen: Einerseits muss die Person in den Augen von Christoph Blocher und seiner Entourage standhaft und zuverlässig sein. Andererseits wird sie vom Parlament gewählt und muss also mindestens für einen Teil der anderen Parteien wählbar sein.