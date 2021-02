Fazit

Zeit also für ein Fazit nach dem 1. Lauf. Die ersten beiden Fahrerinnen, Liensberger und Vlhova fuhren bisher in einer eigenen Liga. Die Österreicherin führt drei Zehntel vor Vlhova, danach kommt lange nichts. Beziehungsweise fast eine Sekunde, denn mit 1,24 Sekunden Rückstand kommt mit Holdener die Erste aus der zweiten Gruppe. Ihr Vorsprung auf die viertplatzierte Mikaela Shiffrin beträgt nur sechs Hunderststel, das wird also ein enger Fight um die Medaille. Aber, unser Trumpf aus Unteriberg ist auf Kurs!

Ebenfalls zu dieser Gruppe gehören Ana Bucik (1,39 Sekunden Rückstand auf die Leaderin) und die überraschende Schweizerin Camille Rast (1,67 Sekunden). Das verspricht doch viel Spannung für den 2. Lauf. Holdener macht uns Hoffnung, wenn sie im SRF sagt: «Es wäre ein bisschen mehr möglich gewesen, ich versuche jetzt im Zweiten einen drauf zu legen.»

Nicht möglich sein wird das für Gisin. Unsere andere Medaillenhoffnung fädelte ein und schied aus. Ein enttäuschender WM-Abschluss für die 27-Jährige, die bereits nach dem Riesenslalom niedergeschlagen war und fand, sie mache momentan einfach zu viele Fehler. Sicher starten im 2. Lauf wird Mélanie Meillard, die auf Rang 16 landete.