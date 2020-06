Uneinigkeit im Stadtrat – Wird die Stadt Bern luxusmöbliert? Eine knappe Million Franken soll eine Begegnungszone im Breitfeld kosten. Angesichts der trüben Finanzaussichten in der Stadt Bern finden das Bürgerliche und Mitteparteien unangebracht. Markus Dütschler

Grüne Farbe, Pflanzenkübel und Bänkli ohne Lehne sind zu wenig gut: Die erst 2016 eingerichtete Begegnungszone im Berner Breitfeld soll für teures Geld «aufgemöbelt» werden. Foto: Adrian Moser

Manchmal fährt ein Lieferwagen vor und biegt langsam ins enge Seitensträsschen ein. Meistens sind aber Fussgängerinnen oder Velofahrer oder Väter mit Kinderwagen unterwegs. Das Quartier im Breitsch hat etwas von einer englischen Arbeitersiedlung, auch wenn mutmasslich kaum mehr «Büezer» in diesen Liegenschaften wohnen. Am Fenster eines Gebäudes hängt ein Werbebanner für die Konzernverantwortungsinitiative. Nur wenige Schritte entfernt an der Tellstrasse gibt es einen rundum geschützten grossen Spielplatz mit Tischen und Sitzgelegenheiten unter lauschigen Bäumen. Also alles im Butter im Breitsch?