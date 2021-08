Abstimmung über Klimaartikel – Wird der Kanton Bern doch noch zum Klimapionier? In einem Monat entscheidet das Volk, ob der Klimaschutz als wichtige Aufgabe in der Berner Kantonsverfassung verankert wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Thönen

Wie soll der Kanton Bern auf die Klimaerwärmung reagieren? Im Bild: Schutzverbauungen gegen Felssturz und Murgänge in Kandersteg. Foto: Raphael Moser

Weder die Schweiz noch der Kanton Bern stehen momentan gut da, wenn es darum geht, die Aufheizung des Weltklimas in erträglichen Grenzen zu halten. Am 13. Juni scheiterte das schweizerische CO₂-Gesetz – auch im Kanton Bern. Hier wurde zwei Jahre zuvor zudem das neue kantonale Energiegesetz verworfen. Nun steht im Kanton ein neuer Anlauf vor dem Volk an: Am 26. September entscheidet es, ob der Klimaschutz in der Kantonsverfassung verankert wird. Ist das nun blosse Symbolpolitik? Oder hilft es im Gegenteil, den Klimaschutz auf eine breite und akzeptierte Grundlage zu stellen? Macht es gar den Kanton Bern verspätet doch noch zum Klimapionier?