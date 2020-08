Bayern zuversichtlich

Bayern kann den CL-Halbfinal mit breiter Brust antreten. Die Münchner haben in dieser Saison auch nach der Corona-bedingten Pause in allen Turnieren überzeugt. Sie holten sich ungefährdet wie schon im Vorjahr die Meisterschaft. Auch den DFB-Pokal konnten sich die Münchner sichern. Auch in der Champions-League zeigten sich die Bayern in dieser Saison bislang dominant, gingen aus der Gruppenphase als Gruppensieger hervor und steigerten sich in der KO-Phase gar. Lewandowski erwies sich dabei als Top-Torgarant. Zuletzt gelang den Münchnern gegen Barcelona ein historischer Sieg. Nun greifen sie nach dem Finaleinzug in der Champions-League und können vom Tripple träumen. Die Bayern sind damit gegen Lyon der klare Favorit.