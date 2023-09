Wirbel um neues Flugzeug – Der Bundesrats-Jet und die kurze Piste in Belp Am Freitag machte das Gerücht die Runde, dass die Piste des Flughafens in Belp für den neuen Bundesrats-Jet zu kurz sei. Das stimmt aber höchstens in Einzelfällen. Christian Häderli

Auch mit dem neuen Jet wird der Bundesrat 98 Prozent aller Flüge von Belp aus antreten können. Foto: PD/VBS

Weil der aktuelle, gut zwanzig Jahre alte Bundesrats-Jet in die Jahre gekommen ist, hat er bald ausgedient. Ein neuer Jet muss her. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Bundesregierung ein neues Flugzeug – Typ Bombardier Global 7500 – bestellt hat. Kostenpunkt: 103 Millionen Franken.

Am Freitag berichteten mehrere Medien, das neue Flugzeug könne für Langstreckenflüge nicht von Bern aus starten, da die Piste des Flughafens Belp für den vollgetankten Jet zu kurz sei. Somit müsse der Bundesrat lange Flüge nun neu ab Zürich, Basel oder Genf antreten, was die Reise jeweils umständlicher mache. Nur: Das stimmt so nicht.

Es ist zwar eine Tatsache, dass das vollgetankte Flugzeug mit Passagieren an Bord nicht in Belp abheben kann. Denn mit so viel Gewicht benötigt die Maschine eine Pistenlänge von 1755 Metern. Jene in Belp ist nur 1730 Meter lang – also 25 Meter zu kurz.

Armee reagiert auf Medienberichte

Dies ist aber kein Problem, das sich erst mit der Beschaffung des neuen Jets stellt. In einer Klarstellung schreibt die Kommunikationsstelle der Armee, dass kein einziger Flugzeugtyp dieser Klasse unter Volllast ab Belp fliegen könne – auch der aktuelle Bundesrats-Jet nicht.

Konkret bedeutet dies: Die Bedingungen für einen Start ab Belp werden sich für den Bundesrat mit dem neuen Jet nicht ändern. Sowohl aktuell als auch in Zukunft können gemäss Angaben der Armee rund 98 Prozent aller Flüge des Bundesrats ab Belp betrieben werden – Langstreckenflüge inklusive. So sind beispielsweise Flüge mit der neuen Maschine ab Bern-Belp nach Washington D.C. bei Temperaturen bis 30 Grad und acht Passagieren an Bord möglich.

Für jene wenigen Fälle, in denen ein Start ab Belp nicht möglich ist – es sind gemäss Armee etwa drei Flüge pro Jahr –, fliegt der Bundesrat bereits heute ab dem verhältnismässig nahe gelegenen Militärflugplatz in Payerne.





Christian Häderli ist Redaktor im Ressort Desk/Interaktion und beschäftigt sich mit allem, was tagesaktuell gerade zu reden gibt. Mehr Infos @ChriguHaederli

