Frauen auf dem Rasen sind längst keine Seltenheit mehr – hier Chiara Messerli im Stadion Wankdorf. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr (MEZ) wird in Neuseeland die Frauen-WM angepfiffen. In Bern bleibt das fussballerische Grossereignis jedoch bloss eine Randnotiz. In der ganzen Stadt gibt es nur ein Public Viewing. Ein klares Anzeichen, dass hier der Fussball immer noch primär als Männersache angesehen wird.

Noch deutlicher zeigt sich das in der Medienpräsenz. Während die privaten Schweizer Medienhäuser 32 Journalistinnen und Journalisten plus vier Fotografen an die Männer-WM in Katar schickten, reisen an das Frauenturnier in Neuseeland lediglich acht Schweizer Medienschaffende, wie beim Mediensprecher der Frauen-Nati zu erfahren ist. Der geringere Stellenwert von Frauenfussball zeigt sich auch in der Entlöhnung: Selbst im Schweizer Nationalteam kann keine Spielerin, die in einem Schweizer Club spielt, vollständig vom Fussball leben.

Frauenfussball ist jedoch keinesfalls zu einem Schattendasein verdammt, wie ein Blick über die Landesgrenze zeigt. In den USA erreichen manche Teams der Frauenliga einen Schnitt von rund 17’000 Zuschauenden, also weit mehr als die meisten Männermannschaften in der Schweizer Super League.

Fast alle Berner Clubs haben Frauenteams

Auch in der Schweiz ist eine positive Entwicklung im Frauenfussball auszumachen: Vor zehn Jahren standen 22’000 lizenzierte Spielerinnen auf dem Rasen, in dieser Saison sind es bereits 36’000. Der Gesamtanteil der Frauen im Schweizer Fussball liegt damit bei elf Prozent und ist seit 2014 um drei Prozent gestiegen.

Doch wie sieht die sportliche Lage in der Region Bern aus? Die Fakten: Von 186 Fussballclubs haben 146 Vereine auch Frauenteams. 4600 Spielerinnen sind für diese Saison lizenziert. Was für Frauen stecken hinter diesen Zahlen? Wir haben mit Berner Fussballerinnen gesprochen.

Chiara Messerli (YB-Frauen): «Im Fussball bin ich eine andere Persönlichkeit»

Chiara Messerli spielt als Mittelfeldspielerin in der Women’s Super League (AWSL), der höchsten Spielklasse im Schweizer Frauenfussball. Foto: Franziska Rothenbühler

Chiara Messerli spielt seit zehn Jahren Leistungsfussball und absolviert fünf bis sechs Trainings pro Woche. Mehr als 60 Prozent will sie daneben deshalb nicht arbeiten, damit sie auf dem Platz «die volle Leistung» erbringen kann. Wieso sie das alles macht? «Im Fussball bin ich ein wenig eine andere Persönlichkeit, hier kann ich wirklich das machen, was ich liebe», sagt die 22-Jährige. Als Juniorin hat sie einige Jahre in Männerteams gespielt – «das war als Frau oftmals ein Kampf». Frauenfussball werde in der Schweiz wohl noch lange nicht als gleichwertig angesehen, aber: «Die Zeit wird kommen, in der auch wir Stadien füllen können.» Und wenn sie das nicht mehr miterlebe, habe sie zumindest ihren Teil dazu beigetragen.

Deborah Kagerbauer (SC Holligen 94): «Kommentare sind oft unter der Gürtellinie»

Deborah Kagerbauer, Flügelspielerin in der zweiten Liga, ist passionierter Fan von Paris Saint-Germain. Foto: Franziska Rothenbühler

Frauenfussball soll unbedingt mehr Anerkennung in der Öffentlichkeit erhalten, findet Deborah Kagerbauer. «Bei Medienberichten über Frauenfussball lese ich die Kommentare gar nicht erst, die sind oft sexistisch und unter der Gürtellinie.» Vergangenes Jahr setzte sich die Flügelspielerin in einem Kollektiv dafür ein, dass Berner Lokale die Europameisterschaft der Frauen im Public Viewing zeigen . Am Freitag wird sie nun pünktlich um sieben in der Früh das Spiel der Schweiz gegen die Philippinen verfolgen. Sie hofft zwar, dass es die Nati-Frauen weit schaffen – tippt jedoch auf die USA.

Omara Hofstetter (Femina Kickers Worb): «Was, du schuttisch?»

Von der Verteidigung bis zum Sturm: Omara Hofstetter startet als Allrounderin dort, wo ihr Team sie gerade braucht. Foto: Franziska Rothenbühler

In ihrem Freundeskreis ist Omara Hofstetter die einzige Frau, die Fussball spielt. «Meine Freundinnen gehen vor allem ins Fitnessstudio», sagt sie. Bereits als Achtjährige begann sie bei den Femina Kickers Worb, dem schweizweit grössten reinen Frauenfussballverein. Männer reagierten oft erstaunt: «Was, du schuttisch?», heisse es meistens als Erstes. «Meine gemachten Nägel und Wimpern passen für viele wohl nicht zum Fussball», sagt die 19-Jährige.

Lisi Dubler (FC Goldstern-Länggasse): «Mehr Frauen im Vorstand»

Die Grüne-Politikerin Lisi Dubler trainiert im FC Goldstern-Länggasse die vierte Liga. Foto: FC Goldstern-Länggasse

Als Trainerin ist Lisi Dubler an der Seitenlinie eher eine Ausnahmeerscheinung. Zwar mache der Verband vorwärts – etwa mit Kursen speziell für Trainerinnen –, es gebe aber noch Luft nach oben: «Weil Vereine oft auf die erste Herrenmannschaft ausgerichtet sind, gibt es zu wenig Frauennachwuchs», sagt Dubler, die auch für die Jungen Grünen im Grossrat politisiert. Wegen unbeliebter Trainingszeiten oder Spielen mit und gegen Jungs hören viele Mädchen wieder auf. Mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten, sei im Mädchen- und Frauenbereich daher sinnvoll. Und: «Mehr Frauen im Vorstand würde jedem Verein guttun – dann wären sie stärker dafür sensibilisiert, was es für den Frauenfussball braucht.»

Vera Wüthrich (FC Breitenrain): «Erfolge erhielten weniger Beachtung»

Vera Wüthrich, Verteidigerin in der dritten Liga, ist Fan von der Berner Nati-Spielerin Lia Wälti. Foto: FC Breitenrain

Das Frauenteam des FC Breitenrain gibt es erst seit letztem Juli. Vera Wüthrich spielt seit 15 Jahren Fussball, aber: «Hier erlebe ich es zum ersten Mal, dass die Frauen gleichwertig behandelt werden.» Nicht nur seien die Trainingszeiten gut, sie könnten auch einmal auf dem «Spitz» trainieren und erhielten genügend Material vom Verein. «Der Vorstand kommt unsere Spiele besuchen und gibt uns das Gefühl, dass wir wichtig sind.» Bei ihrem vorherigen Verein hatte sie manchmal das Gefühl, dass die Erfolge ihres Teams weniger Beachtung bekamen als diejenigen der Männer, beispielsweise der Aufstieg in die erste Liga.

Anna Lea Iff und Elena Ginardi (FC Bern): «Wir können genauso viel erreichen»

Anna Lea Iff (rechts) und Elena Ginardi (links) spielen als Mittelfeldspielerin und Innenverteidigerin beim FC Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Für Captain Anna Lea Iff sind Fussball und ihr Team «definitiv einer der wichtigsten Teile» ihres Lebens. Die 15-Jährige findet es «absurd», dass Frauenfussball weniger geschaut wird: «Wir können genauso viel erreichen.» Ihre Mitspielerin Elena Ginardi hat vor ihrer Zeit beim FC Bern getanzt; dann wollte sie «etwas Gröberes» versuchen. Sie fand es aber gar nicht so einfach, ein Frauenteam im Raum Bern auf ihrem Niveau zu finden; das Angebot für Frauen war damals ziemlich begrenzt. Weil sie sich an einem Match das Sprunggelenk überdehnte, musste Elena gerade fünf Monate pausieren. «Jetzt will ich so bald wie möglich wieder aufs Feld.»

Die Schweizerinnen an der WM Die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen startet am Donnerstag um 9 Uhr (MEZ) mit dem Spiel Neuseeland gegen Norwegen. Die Schweizerinnen haben ihr erstes Spiel am Freitag um sieben Uhr morgens gegen die Philippinen. Weiter geht es am Dienstag, 25. Juli, mit dem Spiel gegen Norwegen um 10 Uhr. Am Sonntag, 30. Juli, um 9 Uhr hat die Schweiz ihr letztes Duell der Gruppenphase gegen Neuseeland. In Bern können die Spiele in «Dr Bitz» im Liebefeld angesehen werden, dazu gibt es Kaffee und Gipfeli. Der Final findet am Sonntag, 12. August, um 10 Uhr statt. Alle Spiele werden im Schweizer Fernsehen live übertragen.

