Kulante Aussenbestuhlung – «Wir werden nicht für alle Betriebe eine Lösung finden» Restaurants und Bars kriegen in der Stadt Bern mehr Fläche zur Verfügung gestellt. Gemeinderat Reto Nause stellt sich auf Konflikte ein, die Bar- und Clubkomission hält den finanziellen Nutzen für beschränkt. Céline Rüttimann

Berner Lokale sollen ab dem 11. Mai draussen mehr Platz zur Verfügung haben. Foto: Raphael Moser

Am 11. Mai können Restaurants und Bars unter Einhaltung der Distanzregeln wieder öffnen. Der Berner Gemeinderat will den Gastrobetrieben dabei unter die Arme greifen, wie er am Mittwoch mitteilte. So hat er beschlossen, die Aussenbestuhlungsflächen zu erweitern und die anfallenden Gebühren zu erlassen. Damit reagiert er auf die bisherigen Forderungen der Beizenszene, die kurz vor dem finanziellen Kollaps steht.