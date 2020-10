Die grüne Welle ist auch in Muri angekommen: die Grüne Carole Klopfstein wurde in den Gemeinderat gewählt.

Frau Klopfstein, die Muriger wählen Sie zur Gemeinderätin, was wollen Sie nun anpacken?

Wir Grüne haben viel kritisiert im Parlament, jetzt geht es an die Umsetzung. So werden wir sicher den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben. In Muri gibt es so viele Dachflächen ohne Solaranlagen, da müssen die Leute mehr motiviert werden. Aber auch für den Landschaftsschutz und soziale Gerechtigkeit werden wir uns einsetzen.