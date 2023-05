Im Theaterstück «How to Date a Feminist» spielt Christoph Keller einen überzeugten Feministen – der sich ausgerechnet in eine Frau verliebt, die auf Machos steht.

Bevor Ihre Figur Steve in «How to Date a Feminist» seiner Freundin einen Heiratsantrag macht, entschuldigt er sich für das Patriarchat. Würden Sie das auch tun?

Wir werden bis heute dafür belohnt, wenn wir ein wenig kalt sind. Leute, die sich durchsetzen können, kommen oft weiter als jene, die auf das Befinden von anderen achten. Ich glaube aber nicht, dass diese Tendenz unbedingt etwas mit den verschiedenen Geschlechtern zu tun hat. Auch Frauen, die Erfolg haben möchten, müssen so sein. In den Beziehungen hingegen beobachte ich, dass sich dieses starre Rollenbild langsam auflöst.

Genau das macht es erst richtig spannend. Die Figuren brechen immer wieder mit ihren Überzeugungen: Erst in der Auseinandersetzung miteinander merken sie, dass die eigenen Vorstellungen von sich nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen. Dass Steve vielleicht gar nicht der krasse Feminist ist, für den er sich hält. Das Stück relativiert so auch die ganzen Slogans, die man sich heute gern um den Hals hängt – wofür man alles steht, welchem Grüppchen man sich zuteilt.

Aber er will doch Kate unbedingt feministisch umerziehen?

Ja – dabei will er sie so haben, wie er glaubt, dass sie aus feministischer Perspektive sein sollte. Was wiederum überhaupt nicht feministisch ist. So spielt das Stück auf eine grosse Frage unserer Zeit an: Wie können revolutionäre Strömungen eine Gesellschaft verändern, ohne dass sich diese zu der Veränderung gezwungen fühlt?