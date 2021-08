Gastrokritik Strunk, Bern – Wir testen die gesamte Speisekarte! Der Testesser entdeckt im Murifeld ein Beizli, dessen Name Strunk Programm ist: Alles wird verwendet. Das ist simpel und raffiniert in einem. Philipp Schori

In einem Restaurant geht das selten, aber an diesem Abend schon: Alles bestellen, was auf der Karte steht. «Nose to tail» sozusagen. Es sind insgesamt acht Speisen, die in fünf Durchgängen serviert werden: vom Tomaten-Basilikum-Kuchen als Entrée (15 Fr.) bis zum Parfait mit Kirschen zur Nachspeise (12 Fr.).

Wir sitzen im Murifeldquartier auf dem gepflästerten Vorplatz des Strunks, so der Name des Lokals. Es dunkelt ein. Die kleinen farbigen Tische draussen sind alle besetzt; die Gäste trinken im Weissweinfass gereiftes Bier (7 Fr. für ein Herrgöttli). Hinter uns spriesst das Kraut der wilden Pastinake in die Höhe, das wir später in unserem Drink namens «Molto amaro» wiederfinden (12 Fr.). Neben dem Kraut besteht der Drink aus Kräuter-Bitter-Likör, Pastis und Tonic. Empfehlenswert, wenn mans bitter mag.