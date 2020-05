Stimmen zum Blitz-Re-Start – «Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst» Die Bundesliga könnte bereits in zehn Tagen wieder starten. Das sagen Clubbosse und Spieler zur schnellen Rückkehr auf den Fussballplatz.

Am Mittwochnachmittag kam für viele Fussballfans die Erlösung: Die Bundesliga soll bereits Mitte Mai wieder weitergehen. Auch Clubs und Spieler zeigen sich nun erleichtert. Dies im Gegensatz zur Situation in der Super League, in der noch viele Clubs ausdrücklich einen Saisonabbruch bevorzugen würden. Doch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagt: «Wir freuen uns, den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen nicht am grünen Tisch fallen.»

Bayern steht in der Bundesliga derzeit an erster Stelle. Rummenigge bedankte sich ausdrücklich bei der Politik für ihr «Go» zur Fortsetzung der Saison. Er mahnt gleichzeitig aber auch: «Ich appelliere an alle Beteiligten, die Vorgaben der Hygienekonzepte vorbildlich und extrem diszipliniert zu befolgen.»

Auch Bayern-Goalie Manuel Neuer richtete einen eindringlichen Appell an alle Profis. Der Neustart sei ein Bonus. «Darin liegt eine enorme Verantwortung für uns, der wir uns mit jeder Faser bewusst sein müssen», so der deutsche Nationaltorhüter in einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch).

«Es gibt keinen Grund dafür, länger zu warten.» Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig (derzeit Tabellendritter)



Hans-Joachim Watzke vergass indes nicht, auch seine finanzielle Erleichterung über diesen Entscheid auszudrücken. «Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich nicht durchzuhalten gewesen», so der BVB-Geschäftsführer. Man werde nun alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien komme. «Wir sind uns bei Borussia Dortmund einer grossen Verantwortung bewusst.»

RB-Leipzig-Chef Oliver Mintzlaff erwartet den Neustart der Bundesliga bereits in der kommenden Woche. «Es gibt keinen Grund dafür, länger zu warten. Ich gehe da auch nicht von einer grossen Diskussion in der Mitgliederversammlung aus. Wir sollten am 15. Mai starten», sagte Mintzlaff. Der definitive Entschluss, ob am 15. oder 22. Mai wieder gestartet wird, wird am Donnerstag erwartet. Der Entscheid hängt von der Dauer der vorherigen Quarantäne aller Clubs ab, die von der Politik zwingend gefordert wurde.

«Gütesiegel» für den deutschen Fussball



Besonders erleichtert zeigte sich der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert. «Die Geisterspiele sind in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise die einzige Möglichkeit, den Fortbestand zu bewahren.» Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga. Und sie sei auch verbunden mit einer grossen Verantwortung für die Clubs.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sieht den zeitigen Neustart gar als Gütesiegel für den deutschen Profifussball. Die Erlaubnis von Bund und Ländern bedeute «einen riesen Vorsprung», sagte Bobic am Mittwoch in einem Interview auf der Vereinshomepage. «Nicht zuletzt mit Blick auf das öffentliche Leben sind wir die ersten, die die Situation unter medizinischen Gesichtspunkten absolut sauber gestalten, um in Zeiten dieses Virus unserem Beruf nachgehen zu können», fügte der frühere Torjäger an.

