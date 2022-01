Interview über öffentliche Intimität – «Wir sind nie so langweilig, wie wenn wir von uns selbst sprechen»

Wir leben in einer Egokultur. Der Historiker Valentin Groebner erklärt, was wir vermeiden sollten, wenn wir zum Essen eingeladen sind, und was Tattoos und Liebesschlösser miteinander zu tun haben.