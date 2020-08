Sascha Heiniger, nach 14 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Volvo in der Schweiz und am Hauptsitz in Schweden sind Sie der erste Managing Director der neuen Marke Polestar in der Schweiz. Wie fühlen Sie sich am Tag vor Ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei den morgigen Testfahrten des Polestar 2 in der Region Zürich?

Ich fühle mich sehr gut. Und ich freue mich darauf, dass wir den Polestar 2 nun endlich auch den Schweizer Journalisten zeigen können.