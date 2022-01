Ein Gespräch über die Nacht – «Wir schützen viele Bereiche der Natur – weshalb nicht die Dunkelheit?»

Die Sterne fest im Blick: Thomas Schildknecht in der ehemaligen Sternwarte Uecht, nicht weit vom Observatorium Zimmerwald entfernt.

Herr Schildknecht, aktuell gehen wir im Dunkeln zur Arbeit und kehren im Dunkeln wieder zurück. Wann bessert sich dies?

Das kommt ganz darauf an, von wann bis wann Sie arbeiten. (lacht) Zurzeit geht die Sonne jeden Tag eine Minute später unter, die Anzahl Sonnenstunden nehmen also langsam, aber konstant zu. Im März sind es dann etwa dreieinhalb Minuten pro Tag mehr. Erstaunlicherweise ändert sich jetzt im Januar nur der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs, nicht aber des -aufgangs. Dieser findet immer noch zur selben Zeit statt wie am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres.