An seiner Medienkonferenz hat der Lehrer-Dachverband auch erneut Gewalt an Lehrpersonen thematisiert. Eine Anfang Jahr veröffentlichte Studie zeigte, dass zwei von drei Lehrerinnen und Lehrer in der Deutschschweiz in den letzten fünf Jahren Gewalt erlebt haben. Am häufigsten, in einem Drittel der Fälle, geht die Gewalt von Erziehungsberechtigten aus.

In der Zwischenzeit wurden auch in der Romandie ähnliche Untersuchungen gemacht. Die jurassische Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft stellte gar fest, dass mehr als jede zweite Lehrperson Opfer von körperlicher und verbaler Gewalt ist.

«Jeder Gewaltfall an einer Schule ist bereits einer zu viel», sagt Gewerkschaftspräsident David Rey. Dass Lehrer in der Romandie häufiger von Gewalt berichten, führt er darauf zurück, dass die Studie in der Deutschschweiz und bekannt gewordene Vorfälle Lehrpersonen motiviert hätten, sich dazu zu äussern. «Ich glaube nicht, dass das Ausmass der Gewalt in den verschiedenen Kantonen sehr unterschiedlich ist», so Rey. Weitere Westschweizer Kantone planen ähnliche Analysen. «Die Behörden dürfen nicht zuschauen, wenn Lehrerinnen und Lehrer bedroht werden», sagt Rey. (aa)