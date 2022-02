Flusskreuzfahrten-Anbieter Daniel Pauli – «Wir müssen im Umweltbereich mehr machen»

Da mein Vater während Jahrzehnten als rechte Hand unseres heutigen Verwaltungsratspräsidenten Hans Kaufmann arbeitete, war Reisen in unserer Familie immer ein grosses Thema. Aber ich machte die KV-Lehre bei der Gemeindeverwaltung statt im Reisebüro und studierte Wirtschaftsinformatik. Der Kreis schloss sich, als ich Anfang 2019 nach Stationen in der IT-Branche und einer internationalen Beratungsfirma zu Thurgau Travel stiess und ein paar Monate später die Geschäftsleitung übernahm.

Besser als vor einem Jahr, aber noch nicht so wie 2019, im Jahr vor der Pandemie. Die Massnahmen in der Schweiz werden nun gelockert oder gar aufgehoben, ab Mitte Februar rechne ich mit einem deutlichen Buchungszuwachs. Optimalerweise erreichen wir im laufenden Jahr 70 Prozent des Umsatzes von 2019.

Wir pflegen zwei Modelle: Zum einen schliessen wir langjährige Charterverträge ab mit Reedereien, vorzugsweise Familienunternehmen, die gut zu uns passen. Bei diesen Partnerschaften bestimmen wir das Produkt an Bord und können massgeblich Einfluss nehmen auf Neubauten. 14 Schiffe sind auf diese Weise an Thurgau Travel gebunden.

Und wie bewirtschaften Sie die restlichen vier Schiffe?

Die gehören ganz oder teilweise uns. Entweder wir bauten sie in einem Joint Venture wie in Burma, oder wir mussten die Gelegenheit zum Kauf packen, um Schaden abzuwenden. Bei der Thurgau Ultra geriet der vormalige Besitzer in Insolvenz. Hätten wir nicht eingegriffen, wäre das Schiff blockiert worden, und wir hätten viel Geld verloren. Wir wollen keine eigene grosse Flotte, weil wir das Risiko des Veranstalters von jenem der Reederei trennen. Liegt ein Schiff einen Monat im Hafen, fallen 50’000 Franken reine Liegekosten an. Bei Charterverträgen teilen wir solche Risiken mit der Reederei.