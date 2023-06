Kosovo-Albaner in der Schweiz – «Wir müssen aus dieser Opferrolle raus» Als Schülerin musste Mera Nevzati aus Kosovo fliehen. Sie wurde zum «Ausländer­würstchen» und ihre Lehrerin zum Vorbild. Heute leitet sie in Eglisau eine Schule – und spricht ihren Landsleuten ins Gewissen. Christof Münger , Visar Kryeziu (Fotos)

«Ich bin angekommen, hier ist mein Lebensmittelpunkt, und der Blumenstrauss wird grösser»: Mera Nevzati leitet das Schulhaus Steinboden in Eglisau mit 33 Lehrerinnen und Lehrern. Foto: Visar Kryeziu

Mera Nevzati geht gern zur Schule. Vor allem natürlich in ihre Schule. Das ist die Primarschule Steinboden in Eglisau im Kanton Zürich, denkmalgeschützt, Kindergarten bis sechste Klasse, 300 Kinder, 33 Lehrerinnen und Lehrer. Der Rhein ist in Sichtweite, Deutschland in der Nähe und der Schwimmunterricht obligatorisch. Vor den Sommerferien findet jedes Jahr das traditionelle Rheinschwimmen samt Zopfzmorge statt, eine Besonderheit der Gemeinde Eglisau. Am 8. Juli ist es wieder so weit.